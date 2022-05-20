https://tr.sputniknews.com/20220520/bayern-munihin-golcusu-lewandowski-antalyada-tatil-yapiyor-1056534949.html

Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski Antalya'da tatil yapıyor

Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski Antalya'da tatil yapıyor

Almanya Bundesliga'da sezonu şampiyon olarak tamamlayan Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski tatil için Türkiye'ye geldi. 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T13:27+0300

2022-05-20T13:27+0300

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robert lewandowski

tatil

spor

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Bundesliga'da attığı 34 golle takımı Bayern Münih'in şampiyonluğunda önemli rol oynayan Lewandowski, tatil için Türkiye'yi seçti.Bundesliga'da gol kralı olan ve ismi Barcelona ile de anılan Polonyalı golcü, ailesiyle birlikte Regnum Carya Otel'de tatilini yapıyor.Tatilde de boş durmayan tecrübeli golcü, bireysel çalışmalarına devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından Regnum Carya Otel'de antrenman yaptığı anları paylaşayan Lewandowski, antrenman dışında ise ailesine zaman ayırıyor.33 yaşındaki golcü oyuncu ayrıca sık sık plaj voleybolu oynayarak tatilin tadını çıkarıyor.

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robert lewandowski, tatil