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Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski Antalya'da tatil yapıyor
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski Antalya'da tatil yapıyor
Almanya Bundesliga'da sezonu şampiyon olarak tamamlayan Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski tatil için Türkiye'ye geldi. 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T13:27+0300
2022-05-20T13:31+0300
robert lewandowski
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Bundesliga'da attığı 34 golle takımı Bayern Münih'in şampiyonluğunda önemli rol oynayan Lewandowski, tatil için Türkiye'yi seçti.Bundesliga'da gol kralı olan ve ismi Barcelona ile de anılan Polonyalı golcü, ailesiyle birlikte Regnum Carya Otel'de tatilini yapıyor.Tatilde de boş durmayan tecrübeli golcü, bireysel çalışmalarına devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından Regnum Carya Otel'de antrenman yaptığı anları paylaşayan Lewandowski, antrenman dışında ise ailesine zaman ayırıyor.33 yaşındaki golcü oyuncu ayrıca sık sık plaj voleybolu oynayarak tatilin tadını çıkarıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210921/lewandowski-avrupa-altin-ayakkabi-odulunu-kazandi-1049109675.html
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robert lewandowski, tatil

Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski Antalya'da tatil yapıyor

13:27 20.05.2022 (güncellendi: 13:31 20.05.2022)
© DHARobert Lewandowski
Robert Lewandowski - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
© DHA
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Almanya Bundesliga'da sezonu şampiyon olarak tamamlayan Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski tatil için Türkiye'ye geldi.
Bundesliga'da attığı 34 golle takımı Bayern Münih'in şampiyonluğunda önemli rol oynayan Lewandowski, tatil için Türkiye'yi seçti.
Bundesliga'da gol kralı olan ve ismi Barcelona ile de anılan Polonyalı golcü, ailesiyle birlikte Regnum Carya Otel'de tatilini yapıyor.
Tatilde de boş durmayan tecrübeli golcü, bireysel çalışmalarına devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından Regnum Carya Otel'de antrenman yaptığı anları paylaşayan Lewandowski, antrenman dışında ise ailesine zaman ayırıyor.
33 yaşındaki golcü oyuncu ayrıca sık sık plaj voleybolu oynayarak tatilin tadını çıkarıyor.
Robert Lewandowski, altın ayakkabı ödülü - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
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21 Eylül 2021, 16:34
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