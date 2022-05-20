https://tr.sputniknews.com/20220520/bidena-kamuoyu-destegi-en-dusuk-seviyeye-indi-1056548125.html
Biden'a kamuoyu desteği en düşük seviyeye indi
Biden'a kamuoyu desteği en düşük seviyeye indi
ABD Başkanı Joe Biden’ın kamuoyu desteği bu ay yüzde 39 ile başkanlığı boyunca en düşük seviyeyi gördü. 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T19:40+0300
2022-05-20T19:40+0300
2022-05-20T19:40+0300
dünya
abd
joe biden
abd demokrat parti
cumhuriyetçi parti
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Associated Press-NORC Halka İlişkiler Merkezi tarafından düzenlenen ankete göre ABD'de halkın sadece yüzde 39'u Biden'ın başkanlık performansını onayladığını belirtti.Ankete göre, her 10 katılımcıdan sadece 2'si ekonominin iyi olduğunu ve ülkenin doğru yöne gittiğini kaydederken, bir ay önceki benzer ankette 10 kişiden 3'nün aynı yönde görüş belirttiğine dikkat çekildi.Kasımda yapılacak ara seçimlere hazırlanan ülkede, Demokratlar arasında Biden'a desteğin yüzde 73'e gerilediğine işaret edilen ankette, geçen yıl aynı dönemde kendi partisi içinde Biden'a desteğin yüzde 82'lerde olduğu hatırlatıldı.Cumhuriyetçi parti içinde ise her 10 kişiden sadece 1'nin Biden'ın ekonomiyi ele alışını onayladığı ve bu oranın son aylarda değişmediği ifade edildi.Ankete katılan ABD'lilerin sadece yüzde 18'i Biden'ın politikalarının 'ekonomiye yardım ettiğini' düşünürken, yüzde 52'si 'zarar verdiğini', yüzde 30'u 'bir fark oluşturmadığını' belirtti.Ülke genelinde 12-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete 1172 yetişkin katıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220519/biden-nihayet-ukraynadan-kafasini-kaldirip-abddeki-bebek-mamasi-kitliginin-yarattigi-krize-el-atti-1056504832.html
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abd, joe biden, abd demokrat parti, cumhuriyetçi parti
Biden'a kamuoyu desteği en düşük seviyeye indi
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ABD Başkanı Joe Biden’ın kamuoyu desteği bu ay yüzde 39 ile başkanlığı boyunca en düşük seviyeyi gördü.
Associated Press-NORC Halka İlişkiler Merkezi tarafından düzenlenen ankete göre ABD'de halkın sadece yüzde 39'u Biden'ın başkanlık performansını onayladığını belirtti.
Ankete göre, her 10 katılımcıdan sadece 2'si ekonominin iyi olduğunu ve ülkenin doğru yöne gittiğini kaydederken, bir ay önceki benzer ankette 10 kişiden 3'nün aynı yönde görüş belirttiğine dikkat çekildi.
Kasımda yapılacak ara seçimlere hazırlanan ülkede, Demokratlar arasında Biden'a desteğin yüzde 73'e gerilediğine işaret edilen ankette, geçen yıl aynı dönemde kendi partisi içinde Biden'a desteğin yüzde 82'lerde olduğu hatırlatıldı.
Cumhuriyetçi parti içinde ise her 10 kişiden sadece 1'nin Biden'ın ekonomiyi ele alışını onayladığı ve bu oranın son aylarda değişmediği ifade edildi.
Ankete katılan ABD'lilerin sadece yüzde 18'i Biden'ın politikalarının 'ekonomiye yardım ettiğini' düşünürken, yüzde 52'si 'zarar verdiğini', yüzde 30'u 'bir fark oluşturmadığını' belirtti.
Ülke genelinde 12-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete 1172 yetişkin katıldı.