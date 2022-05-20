https://tr.sputniknews.com/20220520/burak-yilmaz-lillee-veda-etti-yarin-son-macim-1056540828.html
Burak Yılmaz, Lille'e veda etti: Yarın son maçım
Burak Yılmaz, Lille'e veda etti: Yarın son maçım
Lille ile olan sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli oyuncu Burak Yılmaz ayrılığı resmen duyurdu. 36 yaşındaki golcünün yeniden Beşiktaş'ta oynamak istediği... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T15:46+0300
2022-05-20T15:46+0300
2022-05-20T15:48+0300
spor
burak yılmaz
lille
veda
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Burak Yılmaz, Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de son maçına çıkacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, "Yarın Lille'deki son maçım! Harika 2 yıl, harika 2 kupa kazandık. Her şey için teşekkür ederim. Sizleri unutmayacağım" ifadelerini kullandı.2020 yılının ağustos ayında Lille'e imza atan Burak Yılmaz, Lille'de 72 resmi maça çıkarken, 25 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Yılmaz, Lille'deki iki sezonunda 1 Lig ve 1 Fransa Süper Kupası sevinci yaşadı.
https://tr.sputniknews.com/20220325/burak-yilmaz-milli-takima-veda-etti-1055032064.html
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burak yılmaz, lille, veda
Burak Yılmaz, Lille'e veda etti: Yarın son maçım
15:46 20.05.2022 (güncellendi: 15:48 20.05.2022) Abone ol
Lille ile olan sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli oyuncu Burak Yılmaz ayrılığı resmen duyurdu. 36 yaşındaki golcünün yeniden Beşiktaş'ta oynamak istediği öne sürüldü.
Burak Yılmaz, Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de son maçına çıkacağını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, "Yarın Lille'deki son maçım! Harika 2 yıl, harika 2 kupa kazandık. Her şey için teşekkür ederim. Sizleri unutmayacağım" ifadelerini kullandı.
2020 yılının ağustos ayında Lille'e imza atan Burak Yılmaz, Lille'de 72 resmi maça çıkarken, 25 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.
Yılmaz, Lille'deki iki sezonunda 1 Lig ve 1 Fransa Süper Kupası sevinci yaşadı.