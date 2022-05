Can Tanrıyar, Petek Dinçöz hakkında koruma kararı aldırdı

https://tr.sputniknews.com/20220520/can-tanriyar-petek-dincoz-hakkinda-koruma-karari-aldirdi-1056541501.html

Can Tanrıyar’ın eski eşi Petek Dinçöz hakkında koruma kararı talep etmesi üzerine Anadolu Aile Mahkemesi, Dinçöz’ün 2 ay süreyle Tanrıyar’a yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürme içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.Şarkıcı Petek Dinçöz, 2 ay önce eşi Serkan Kodaloğlu’ndan boşanmış ve boşanmanın ardından Amerika’ya gittiğini duyurmuştu. Ancak bu arada sürekli olarak 12 yıl önce boşandığı Can Tanrıyar ile gündeme gelmeye başlamıştı. Tamar Tanrıyar evli olan Can Tanrıyar bu gelişmelerden çok rahatsız olup avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak Petek Dinçöz hakkında koruma kararı talep etti.Talebi değerlendiren İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, Petek Dinçöz’ün 2 ay süreyle Can Tanrıyar’a yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürme içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla veya sair surette Tanrıyar’ı rahatsız etmemesine karar verdi.Dinçöz, mahkemenin uzaklaştırma kararına uymaması ve karara aykırı hareket etmesi halinde, 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis cezasına tabi tutulacak.

