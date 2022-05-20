CANLI | Eski Fransız asker: Macron, neo-Nazi Azov Taburu'na neden silah gönderildiğini açıklamalı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da operasyon başlatmasından beri ülkesine karşı gerçek bir enformasyon savaşı açıldığını ve siber saldırıların da katbekat arttığını belirtti.
G7 toplantısının ardından açıklama yapan Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, AB'nin ortak borçlanmayla finanse ettiği pandemi dönemi ekonomik kurtarma fonunun Ukrayna'nın yeniden inşası için tekrarlanması önerisini reddettiklerini duyurdu.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı için transit güzergahlar aradığını ve Belarus'tan gelen gübreye yönelik yaptırımların geçici olarak kaldırılabileceğini yazdı.
Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Denetleme Kurulu Başkanlığı görevini devam ettiremeyeceğini Rusya devletinin petrol ve doğalgaz şirketi Rosneft'e bildirdi.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: