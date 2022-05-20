CANLI | Eski Fransız asker: Macron, neo-Nazi Azov Taburu'na neden silah gönderildiğini açıklamalı

Ukrayna Güvenlik Servisi eski yarbayı: ABD'li Nazi destekçisi Kent McLellan, Azovstal'de olabilir

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) eski yarbayı Vasiliy Prozorov, Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasında bloke edilen Azov Taburu militanları arasında ABD'li Nazi destekçisi Kent McLellan'ın bulunabileceğini söyledi.

2014-2015 yıllarında görevi nedeniyle Donbass'a birkaç kez ziyarette bulunan Prozorov, Sputnik'e verdiği demeçte ABD'li Nazi destekçisi Kent McLellan'ın Azovstal'de olabileceğine dikkat çekti. Prozorov, "McLellan'ın YouTube, TikTok, Instagram hesapları var. Fotoğraf paylaşıyor ve fabrikada oturuyor gibi görünüyor. Hatta kendisi, Azov Taburu komutanı Denis Prokonenko'yla birlikte olduğunu söyledi" dedi.

McLellan, ilk olarak Eylül 2008'de 18 yaşındayken Crescent City'deki bir kilise ve restorana ırkçı sloganlar yazdığı için gözaltına alınmıştı. 2010 yılında vandalizm ve göçmenleri dövmesi nedeniyle hapis cezası almıştı.