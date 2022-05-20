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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220520/canli--eski-fransiz-asker-macron-neo-nazi-azov-taburuna-neden-silah-gonderildigini-aciklamali-1056542461.html
CANLI | Eski Fransız asker: Macron, neo-Nazi Azov Taburu'na neden silah gönderildiğini açıklamalı
CANLI | Eski Fransız asker: Macron, neo-Nazi Azov Taburu'na neden silah gönderildiğini açıklamalı
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı sürerken bir insani misyon kapsamında Ukrayna'yı ziyaret eden eski Fransız asker Adrien Boke, Fransa Cumhurbaşkanı... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T16:35+0300
2022-05-20T16:46+0300
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Azov Taburu - Sputnik Türkiye

CANLI | Eski Fransız asker: Macron, neo-Nazi Azov Taburu'na neden silah gönderildiğini açıklamalı

16:35 20.05.2022 (güncellendi: 16:46 20.05.2022)
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Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı sürerken bir insani misyon kapsamında Ukrayna'yı ziyaret eden eski Fransız asker Adrien Boke, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un neo-Nazi Azov Taburu militanlarına neden silah tedarik ettiğini açıklaması gerektiğini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da operasyon başlatmasından beri ülkesine karşı gerçek bir enformasyon savaşı açıldığını ve siber saldırıların da katbekat arttığını belirtti.
G7 toplantısının ardından açıklama yapan Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, AB'nin ortak borçlanmayla finanse ettiği pandemi dönemi ekonomik kurtarma fonunun Ukrayna'nın yeniden inşası için tekrarlanması önerisini reddettiklerini duyurdu.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı için transit güzergahlar aradığını ve Belarus'tan gelen gübreye yönelik yaptırımların geçici olarak kaldırılabileceğini yazdı.
Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Denetleme Kurulu Başkanlığı görevini devam ettiremeyeceğini Rusya devletinin petrol ve doğalgaz şirketi Rosneft'e bildirdi.
Fitch Ratings - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
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CANLI | Fitch: Rusya'dan doğalgaz tedarikinin durması halinde Avrupa'yı resesyon bekliyor
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Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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17:08 20.05.2022
Almanya, temmuz ayında Ukrayna'ya 15 adet Gepard tankı teslim edecek
Alman dpa ajansına konuşan kaynaklar, Berlin'in temmuz ayında Ukrayna'ya 15 adet Gepard tankı teslim etmeye hazırlandığını belirtti. Ajansa göre, iki ülkenin savunma bakanları arasında yapılan görüşmede tarihler üzerinde anlaşmaya varıldı.
16:53 20.05.2022
Ukrayna Güvenlik Servisi eski yarbayı: ABD'li Nazi destekçisi Kent McLellan, Azovstal'de olabilir
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) eski yarbayı Vasiliy Prozorov, Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasında bloke edilen Azov Taburu militanları arasında ABD'li Nazi destekçisi Kent McLellan'ın bulunabileceğini söyledi.
2014-2015 yıllarında görevi nedeniyle Donbass'a birkaç kez ziyarette bulunan Prozorov, Sputnik'e verdiği demeçte ABD'li Nazi destekçisi Kent McLellan'ın Azovstal'de olabileceğine dikkat çekti. Prozorov, "McLellan'ın YouTube, TikTok, Instagram hesapları var. Fotoğraf paylaşıyor ve fabrikada oturuyor gibi görünüyor. Hatta kendisi, Azov Taburu komutanı Denis Prokonenko'yla birlikte olduğunu söyledi" dedi.
McLellan, ilk olarak Eylül 2008'de 18 yaşındayken Crescent City'deki bir kilise ve restorana ırkçı sloganlar yazdığı için gözaltına alınmıştı. 2010 yılında vandalizm ve göçmenleri dövmesi nedeniyle hapis cezası almıştı.
16:43 20.05.2022
Putin, Donetskli Sparta Taburu'nun eski komutanı Motorola’yı Cesaret Nişanı’yla ödüllendirdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti güçlerinin Sparta Taburu'nun öldürülen eski komutanı Arsen Pavlov’u Cesaret Nişanı ile ödüllendirdi. Söz konusu Devlet Başkanlığı kararnamesinde, ‘yurttaşlarının haklarını korumak için yaptıkları sırasında gösterdiği cesaret ve adanmışlık sebebiyle Arsen Pavlov’un ölümünden sonra Rusya Cesaret Nişanı ile ödüllendirildiği’ belirtildi.
Donbass’ta Slavyansk, İlovaysk ve Donetsk havaalanında Ukrayna güçleri ile yaşanan şiddetli çatışmalarda yer alan Pavlov, Motorola kod adıyla da tanınıyordu.
Pavlov, 2016’da evindeki asansöre yerleştirilen bir patlayıcının infilak ettirilmesiyle hayatını kaybetti. Motorola’dan sonra Sparta Taburu'nun başına geçen Vladimir Joga da bu mart ayında Volnovaha’da yaşanan çatışmalarda hayatını kaybetti. Rusya lideri Putin, Joga’yı da ölümünden sonra Rusya Kahramanı Nişanı ile ödüllendirmişti.
16:40 20.05.2022
Kanada, dondurduğu Ruslara ait varlıkları Ukrayna'ya verecek
Kanada hükümeti, Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılmak üzere, daha önce dondurulan Ruslara ait mal varlıklarının Kiev'e teslim edilmesini uygun gördüğünü ve bu doğrultuda yasa tasarısı hazırlandığını duyurdu.
16:34 20.05.2022
Eski Fransız asker: Macron, neo-Nazi Azov Taburu'na neden silah gönderildiğini açıklamalı
Bir insani misyon kapsamında Ukrayna'yı ziyaret eden eski Fransız asker Adrien Boke, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un neo-Nazi Azov Taburu militanlarına neden silah tedarik ettiğini açıklaması gerektiğini söyledi.
Ukrayna'da üç hafta kaldıktan sonra ülkesine geri dönen eski asker, 'Ayağa Kalk ve Bilim Sayesinde Yürü' kitabının yazarı Adrien Boke, Sud Radio'ya verdiği demeçte Macron liderliğindeki Fransız yönetiminin neo-Nazilere silah tedarik etmesini eleştirdi. Boke, "Çok basit bir soru sormak istiyorum ve Fransa hükümetine sesleniyorum. Savaşçıları SS ve Üçüncü Reich sembolleri taşıyan Ukraynalı silahlı oluşumların Fransa ve Avrupa tarafından Ukrayna'ya tedarik edilen silahlarla donatılmasını nasıl açıklayabilirsiniz ve meşru gösterebilirsiniz?" ifadelerini kullandı.
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