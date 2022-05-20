https://tr.sputniknews.com/20220520/cin-merkez-bankasindan-faiz-indirimi--1056524437.html

Çin Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

Çin Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

Çin Merkez Bankası (PBoC), 5 yıllık kredi referans faiz oranını (LPR) 15 baz puan indirerek yüzde 4.45'e çekti. 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T09:17+0300

2022-05-20T09:17+0300

2022-05-20T09:17+0300

ekonomi

kovid-19

çin merkez bankası

yuan

vuhan

faiz

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PBoC, bugün gerçekleştirilen para politikası kurulu toplantısında, 5 yıllık kredi referans faiz oranını yüzde 4.60'dan yüzde 4.45'e indirirken 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3.70'de sabit tuttu. Faiz indirimi, PBoC'nin, bu yıl 5 yıllık faiz oranında yaptığı ikinci indirim oldu. Banka, ocak ayında söz konusu faizi yüzde 4.65'ten yüzde 4.60'a düşürmüştü. Analistler emlak kredileri için referans kabul edilen faiz oranındaki indirimlerin borç problemleri içindeki sektörü desteklemeyi ve Kovid-19'dan etkilenen ekonomideki orta vadeli kredi talebini canlı tutmayı hedeflediğini kaydetti. Bankanın, alışıldık oranların üzerinde yaptığı faiz indirimi sürpriz karşılanırken, yetkililerinin salgından etkilenen faaliyetleri desteklemek için daha fazla önlem sözü piyasaları destekledi. Çin'de mart ayından bu yana başta Şanghay olmak üzere büyük nüfusu barındıran ve kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan büyük şehirlerindeki Kovid-19 kısıtlamalarının ekonomi üzerindeki etkisini belirgin şekilde hissediliyor. Ülkede nisanda sanayi üretimi, perakende satışlar, otomobil satışları, gayrimenkul yatırımları, imalat ve hizmetler sektöründeki ekonomik etkinlik ve ihracat artış hızı azaldı. Birçok sahada ölçülen ekonomik performans, ilk vakaların Çin'in Vuhan kentinde görüldüğü Kovid-19 salgınının ilk aylarından bu yana en düşük seviyelere geriledi.

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kovid-19, çin merkez bankası, yuan, vuhan, faiz