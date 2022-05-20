https://tr.sputniknews.com/20220520/cumhurbaskani-erdogan-istanbulun-belediye-baskanligini-yapan-kisinin-bu-konularda-adimi-var-mi-1056540098.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un belediye başkanlığını yapan kişinin, bu konularda adımı var mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un belediye başkanlığını yapan kişinin, bu konularda adımı var mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma töreninde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T15:34+0300
2022-05-20T15:34+0300
2022-05-20T15:37+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma törenine katıldı.Erdoğan, "Hükümete geldiğimizde yılda 2 milyar lira olan sosyal yardım bütçesini 100 milyar lira sınırına getirdik" açıklamasında bulundu.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:Bugün sosyal hizmet şehri projesinin temelini atmak üzere bir aradayız. Burada bir duruma dokunmadan geçemeyeceğiz. Bu işler bizim işimiz. Belediye başkanlığımda Kayışdağı'nda bir Darülaceze'nin temelini atmıştım.İstanbul'un şu anda büyükşehir belediye başkanlığını yapan kişinin acaba bu konularda bir adımı var mı? Milleti aldatmayın gelin bu tür eserleri yapın biz de sizi alkışlayalım. Bakın burada yatay mimari anlayışına göre inşa edilen yapılarla bine yakın sakinimize hizmet verilecek. Bu proje Darülaceze'nin kuruluş amacına ve tarihine yakışır bir eser olacaktır.Bizim önceliğimiz medeniyet mirasımıza sarılacak dezavantajlı grupları sosyal yapımız içinde yaşatmaktır. Bugün Türkiye dünyanın en iyi işleyen, en kuşatıcı sosyal destek hizmetine sahip devlettir. Ülkemiz gibi başka örnek yok."
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un belediye başkanlığını yapan kişinin, bu konularda adımı var mı?
15:34 20.05.2022 (güncellendi: 15:37 20.05.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma töreninde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak, "İstanbul'un büyükşehir belediye başkanlığını yapan kişinin acaba bu konularda bir adımı var mı? Milleti aldatmayın gelin bu tür eserleri yapın biz de sizi alkışlayalım" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma törenine katıldı.
Erdoğan, "Hükümete geldiğimizde yılda 2 milyar lira olan sosyal yardım bütçesini 100 milyar lira sınırına getirdik" açıklamasında bulundu.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Bugün sosyal hizmet şehri projesinin temelini atmak üzere bir aradayız. Burada bir duruma dokunmadan geçemeyeceğiz. Bu işler bizim işimiz. Belediye başkanlığımda Kayışdağı'nda bir Darülaceze'nin temelini atmıştım.
İstanbul'un şu anda büyükşehir belediye başkanlığını yapan kişinin acaba bu konularda bir adımı var mı? Milleti aldatmayın gelin bu tür eserleri yapın biz de sizi alkışlayalım. Bakın burada yatay mimari anlayışına göre inşa edilen yapılarla bine yakın sakinimize hizmet verilecek. Bu proje Darülaceze'nin kuruluş amacına ve tarihine yakışır bir eser olacaktır.
Bizim önceliğimiz medeniyet mirasımıza sarılacak dezavantajlı grupları sosyal yapımız içinde yaşatmaktır. Bugün Türkiye dünyanın en iyi işleyen, en kuşatıcı sosyal destek hizmetine sahip devlettir. Ülkemiz gibi başka örnek yok."