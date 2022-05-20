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https://tr.sputniknews.com/20220520/cumhurbaskani-erdogan-kolombiya-ile-2021de-ticaret-hacmimiz-ikiye-katlanarak-2-milyar-dolari-asti-1056546206.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Kolombiya ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine yükselttik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Kolombiya ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine yükselttik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kolombiya ile 2021'de ticaret hacmimiz ikiye katlanarak 2 milyar doları aştı. Hedefimiz ticaret hacmini 5 milyar dolara ulaştırmaktır"... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T18:31+0300
2022-05-20T18:43+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kolombiya Cumhurbaşkanı ile basın açıklaması yapıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
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recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Kolombiya ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine yükselttik

18:31 20.05.2022 (güncellendi: 18:43 20.05.2022)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kolombiya ile 2021'de ticaret hacmimiz ikiye katlanarak 2 milyar doları aştı. Hedefimiz ticaret hacmini 5 milyar dolara ulaştırmaktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kolombiya Cumhurbaşkanı ile basın açıklaması yapıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki en önemli ortağımız Kolombiya Cumhurbaşkanı'nı ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Dışişleri Bakanım 26 Nisan'da Kolombiya'yı ziyaret etti. İlişkilerimizi 2 yılda bir Cumhurbaşkanları düzeyinde gerçekleştireceğimiz görüşmelerle geliştireceğiz. Hedefimiz ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmaktır.
THY, Bogota hattında her gün sefer düzenliyor. Kolombiya ile ilişkilerimizi geliştirme konusunda karşılıklı çalışıyoruz. Bilhassa göç konusunda etkilenen 2 ülke olarak önem veriyoruz. Türkiye, bursları kapsamında 177 bin Kolombiyalı öğrenciye eğitim hakkı sağladık. Kolombiya'da 29 Mayıs'ta ilk turu gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hayırlı olmasını diliyorum.
Kolombiya ile ilişkilerimizi her alanda geliştirme konusunda karşılıklı iradeye sahibiz. Tarım ve göç gibi birçok alanda iş birliğimizi geliştirmek için çalışıyoruz.
İş insanları arasındaki temasları destekliyoruz.
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