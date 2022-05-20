https://tr.sputniknews.com/20220520/cumhurbaskani-erdogan-ve--ingiltere-basbakani-johnson-telefonda-gorustu-1056549995.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin meşru endişelerini gözetilmelidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin meşru endişelerini gözetilmelidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Johnson ile görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi ve Ukrayna-Rusya savaşı dahil bölgesel... 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T21:57+0300

2022-05-20T21:57+0300

2022-05-20T22:11+0300

recep tayyip erdoğan

boris johnson

finlandiya

isveç

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın terör örgütü PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla ilişkilerinin temel sorun teşkil ettiğini söyledi.Finlandiya ve İsveç’in NATO değerlerine sahip çıkacağından ve Türkiye’nin meşru endişelerini bihakkın gözeteceğinden emin olmak istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröre destek veren ülkelerin NATO üyeliği talebine karşı Türk kamuoyundaki haklı tepkinin gözardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

finlandiya

isveç

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recep tayyip erdoğan, boris johnson, finlandiya, isveç