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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin meşru endişelerini gözetilmelidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin meşru endişelerini gözetilmelidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Johnson ile görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi ve Ukrayna-Rusya savaşı dahil bölgesel... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T21:57+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın terör örgütü PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla ilişkilerinin temel sorun teşkil ettiğini söyledi.Finlandiya ve İsveç’in NATO değerlerine sahip çıkacağından ve Türkiye’nin meşru endişelerini bihakkın gözeteceğinden emin olmak istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröre destek veren ülkelerin NATO üyeliği talebine karşı Türk kamuoyundaki haklı tepkinin gözardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.
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recep tayyip erdoğan, boris johnson, finlandiya, isveç

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin meşru endişelerini gözetilmelidir

21:57 20.05.2022 (güncellendi: 22:11 20.05.2022)
© REUTERS / MURAT CETINMUHURDAR/PPOErdoğan ve Johnson, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'nda görüşme gerçekleştirdi.
Erdoğan ve Johnson, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'nda görüşme gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
© REUTERS / MURAT CETINMUHURDAR/PPO
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Johnson ile görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi ve Ukrayna-Rusya savaşı dahil bölgesel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın terör örgütü PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla ilişkilerinin temel sorun teşkil ettiğini söyledi.
Finlandiya ve İsveç’in NATO değerlerine sahip çıkacağından ve Türkiye’nin meşru endişelerini bihakkın gözeteceğinden emin olmak istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröre destek veren ülkelerin NATO üyeliği talebine karşı Türk kamuoyundaki haklı tepkinin gözardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.
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