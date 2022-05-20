https://tr.sputniknews.com/20220520/cumhurbaskani-erdogana-comlek-sanatcisindan-25-metrelik-vazo-hediyesi-1056539480.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çömlek sanatçısından 2.5 metrelik vazo hediyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çömlek sanatçısından 2.5 metrelik vazo hediyesi

İzmir Menemenli Kültür ve Turizm Bakanlığı çömlek sanatçısı Ahmet Taşhomcu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2.5 metre boyunda vazo hediye etti. 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T15:14+0300

2022-05-20T15:14+0300

2022-05-20T15:20+0300

recep tayyip erdoğan

yaşam

hediye

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AK Parti Genel Merkezi'nde dün MYK toplantısı öncesinde İzmir'in Menemen ilçesinden gelen vazo, 2.5 metrelik boyu ve Cumhurbaşkanlığı forsu ile dikkat çekti.Vazoyu yapan çömlek sanatçısı Ahmet Taşhomcu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etti.Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taşhomcu ve Pehlivan'dan vazonun yapımı hakkında bilgi aldı. Pehlivan, "Menemen'i ziyaretinizin ardından Menemen özelinde ve Menemen'i temsil eden size özel bir hediye olması gerektiğini düşündük. Çömlek ustalığı konusunda dünya şampiyonluğu da olan Taşhomcu, böyle görkemli bir eser ortaya çıkardı. Menemenli hemşehrilerimiz adına da bu nadide eseri size sunmaktan şeref duyuyoruz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220513/cumhurbaskani-erdoganin-hediye-ettigi-saat-100-bin-liradan-satisa-cikarildi-1056341605.html

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recep tayyip erdoğan, hediye