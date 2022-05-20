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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çömlek sanatçısından 2.5 metrelik vazo hediyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çömlek sanatçısından 2.5 metrelik vazo hediyesi
İzmir Menemenli Kültür ve Turizm Bakanlığı çömlek sanatçısı Ahmet Taşhomcu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2.5 metre boyunda vazo hediye etti. 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T15:14+0300
2022-05-20T15:20+0300
recep tayyip erdoğan
yaşam
hediye
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AK Parti Genel Merkezi'nde dün MYK toplantısı öncesinde İzmir'in Menemen ilçesinden gelen vazo, 2.5 metrelik boyu ve Cumhurbaşkanlığı forsu ile dikkat çekti.Vazoyu yapan çömlek sanatçısı Ahmet Taşhomcu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etti.Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taşhomcu ve Pehlivan'dan vazonun yapımı hakkında bilgi aldı. Pehlivan, "Menemen'i ziyaretinizin ardından Menemen özelinde ve Menemen'i temsil eden size özel bir hediye olması gerektiğini düşündük. Çömlek ustalığı konusunda dünya şampiyonluğu da olan Taşhomcu, böyle görkemli bir eser ortaya çıkardı. Menemenli hemşehrilerimiz adına da bu nadide eseri size sunmaktan şeref duyuyoruz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220513/cumhurbaskani-erdoganin-hediye-ettigi-saat-100-bin-liradan-satisa-cikarildi-1056341605.html
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recep tayyip erdoğan, hediye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çömlek sanatçısından 2.5 metrelik vazo hediyesi

15:14 20.05.2022 (güncellendi: 15:20 20.05.2022)
© DHACumhurbaşkanı Erdoğan'a çömlek sanatçısından 2.5 metrelik vazo hediyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çömlek sanatçısından 2.5 metrelik vazo hediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
© DHA
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İzmir Menemenli Kültür ve Turizm Bakanlığı çömlek sanatçısı Ahmet Taşhomcu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2.5 metre boyunda vazo hediye etti.
AK Parti Genel Merkezi'nde dün MYK toplantısı öncesinde İzmir'in Menemen ilçesinden gelen vazo, 2.5 metrelik boyu ve Cumhurbaşkanlığı forsu ile dikkat çekti.
Vazoyu yapan çömlek sanatçısı Ahmet Taşhomcu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etti.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taşhomcu ve Pehlivan'dan vazonun yapımı hakkında bilgi aldı.
Pehlivan, "Menemen'i ziyaretinizin ardından Menemen özelinde ve Menemen'i temsil eden size özel bir hediye olması gerektiğini düşündük. Çömlek ustalığı konusunda dünya şampiyonluğu da olan Taşhomcu, böyle görkemli bir eser ortaya çıkardı. Menemenli hemşehrilerimiz adına da bu nadide eseri size sunmaktan şeref duyuyoruz" dedi.
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