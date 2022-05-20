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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın ülkemize yönelttiği mesnetsiz iddia ve ithamları külliyen reddediyor, hava... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T23:01+0300
2022-05-20T23:11+0300
türkiye
dışişleri bakanlığı
yunanistan
hava saldırısı
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan'ın Türkiye'nin hava sahasını ihlallerine yönelik açıklama yaptı. Bilgiç yaptığı açıklamada, "Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçakları, 16 Mayıs 2022 tarihinde Gökçeada’nın batısında, 17 Mayıs 2022 tarihinde ise Enez’in batısında hava sahamızı ihlal etmiştir. Hava Kuvvetlerimiz bu provokatif ihlallere mütekabiliyet ve angajman kuralları gereği gerekli yanıtı 18 Mayıs 2022 tarihinde vermiştir" dedi.Bilgiç, açıklamasında şunları söyledi:
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dışişleri bakanlığı, yunanistan, hava saldırısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki

23:01 20.05.2022 (güncellendi: 23:11 20.05.2022)
© DHATürkiye Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
© DHA
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın ülkemize yönelttiği mesnetsiz iddia ve ithamları külliyen reddediyor, hava sahamıza yönelik Yunan ihlallerini kuvvetle kınıyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan'ın Türkiye'nin hava sahasını ihlallerine yönelik açıklama yaptı.
Bilgiç yaptığı açıklamada, "Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçakları, 16 Mayıs 2022 tarihinde Gökçeada’nın batısında, 17 Mayıs 2022 tarihinde ise Enez’in batısında hava sahamızı ihlal etmiştir. Hava Kuvvetlerimiz bu provokatif ihlallere mütekabiliyet ve angajman kuralları gereği gerekli yanıtı 18 Mayıs 2022 tarihinde vermiştir" dedi.
Bilgiç, açıklamasında şunları söyledi:
"Yunanistan bir kez daha kendi tahrikkar eylemleriyle başlattığı gerginliği kullanarak uluslararası kamuoyunun algısını ülkemize karşı şekillendirmeye çalışmaktadır.
Bu çerçevede, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının 20 Mayıs tarihli açıklamasında ülkemize yönelttiği mesnetsiz iddia ve ithamları külliyen reddediyor, hava sahamıza yönelik Yunan ihlallerini kuvvetle kınıyoruz.
Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için, Yunanistan’ın Ege’deki provokatif eylemlerini sonlandırması ve bir yıldır toplantılarına katılmaktan imtina ettiği hem ikili, hem de NATO bünyesinde başlatılan Güven Arttırıcı Önlemler sürecine ciddiyetle yaklaşması gerekir."
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