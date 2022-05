https://tr.sputniknews.com/20220520/dort-ilde-pes-pese-yasanan-kadin-cinayetlerine-tepki-katiller-aramizda-1056536521.html

Dört ilde peş peşe yaşanan kadın cinayetlerine tepki: 'Katiller aramızda'

Dört ilde peş peşe yaşanan kadın cinayetlerine tepki: 'Katiller aramızda'

Son günlerde Şırnak, Elazığ, Van ve Diyarbakır'da peş peşe yaşanan kadın cinayetlerine tepki gösteren kadınlar "Katilleri tanıyoruz, katiller aramızda! Şiddet...

kadın cinayetleri

diyarbakır

Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı, son günlerde Şırnak, Elazığ, Van ve Diyarbakır’da peş peşe yaşanan kadın cinayetleri ile ilgili açıklama yaptı. Kadın kurumları, sivil toplum örgütleri ile meslek odaları gibi çok sayıda kurum ve kuruluştan oluşan Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı bileşenleri Dağkapı Meydanı’nda toplanarak kadın cinayetlerine dikkat çekti. Kadınlar adına açıklamayı yapan Avukat Berfin Polat, sonra birkaç gün içinde Şırnak’ta Sakine Kültür, Elazığ’da Remziye Apaydın , Van’da Suna Pekin ve dün Diyarbakır’da Şule A.T.’nin öldürüldüğünü söyledi.‘Kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleri katlanarak artıyor’Kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerinin katlanarak arttığını ifade eden Polat “Her gün işkence edilen, dövülen, öldürülen, tecavüz edilen, intihara ve fuhuşa zorlanan, kaybedilen kadınların haberlerini alıyoruz. Ve yine her gün idari ve yargısal süreçlerde ayrımcılığın, adaletsizliğin ve yeni şiddet biçimlerinin tekrar tekrar ortaya çıktığını okuyor, tanık oluyoruz. Soruşturmaların etkin yürütülmediğini, yasaların uygulanmadığını ve cezasızlık politikasının, bu sistemin en kuvvetli ‘kadın kırımı’ mekanizması olarak erkek-devlet anlayışını palazlandırdığını biz kadınlar görüyoruz. Bugün tüm Türkiye’de yürütülen bu kadın kırımı politikaları; Kürt kentlerinde yıllardır daha pervasızca yürütülmüş, gelinen noktada oldukça kontrolsüz ve farklı bir boyut kazanmıştır. Kürt kadınları, sadece cinsiyet temelli değil, dili, ırkı, kimliğinden dolayı çoklu ayrımcılığa ve şiddete maruz bırakılmaktadır” dedi.‘Katilleri tanıyoruz, katiller aramızda!’Polat şöyle devam etti: “Çıkarılan aflar, yapılan infaz yasası düzenlemeleriyle binlerce şiddet faili erkek serbest bırakılarak, kadına karşı şiddeti önleme konusunda göz boyamaya dönük yasal değişikliklerle toplum manipüle ediliyor.Katilleri tanıyoruz, Katiller aramızda! Şiddet failleri aramızda! Cezasızlık politikasıyla failliğe ortaklık eden bir devlet, bu şiddetin ve cinayetlerin suç ortağıdır. Çocuk istismarcılarına af isteyen, kadınları ve kız çocuklarını kendilerine tecavüz eden erkeklerle evlendirme niyetinde olanlarla, İstanbul Sözleşmesinden vazgeçilmesini isteyenler bu cinayetlerin suç ortağıdır.Vatan-bayrak güzellemesi ile militarizmi ve Kürt-kadın düşmanlığını tırmandıran, hiç bir yasal düzenlemeye ve denetime tabi olmayan paramiliter yapılanmaların oluşmasına ön ayak olanlar bu cinayetlerin suç ortağıdır.”‘Yaşam hakkının tehdit altında olması hali ile yaşamayı kabul etmiyoruz!’Artan kadın cinayetlerine karşı mücadele etmeye devam edeceklerini, ifade eden Polat “Eril hegemonyanın manipülatif yöntemleri ve tuzaklarıyla, kadınlara her türlü şiddetin reva görülmesini; kaybedilme, öldürülme, intihara yönlendirme/zorlanma gibi her an, beden ve ruh bütünlüğünün, yaşam hakkının tehdit altında olması hali ile yaşamayı kabul etmiyoruz! Tüm bu politikalarla kadınların biat ettirilmeye çalışılmasının karşısında öfkeliyiz ve mücadelemizi kararlılıkla büyüteceğiz. Güvenli ve şiddetsiz bir yaşam, en temel hakkımız! Eşit ve özgür bir yaşamı inşa etmek için, Toplumsal cinsiyet eşitliği için, dil ve kimlik haklarımız için mücadelemizi büyütecek, özel savaş politikalarını teşhir edecek ve asla vazgeçmeyeceğiz. Öfkeliyiz, Kararlıyız, Vazgeçmiyoruz” şeklinde konuştu.Dört ilde kadın cinayetleri15 Mayıs’ta, Şırnak’ın Silopi ilçesi çöp toplama alanında Sakine Kültür’ün cenazesine ulaşıldı. Kültür’ün işkence edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Özel Harekat Ocakları Başkanı İbrahim Barkın isimli şahsın tutuklandı.Yine Elazığ’da 6 aydır kayıp olan Remziye Apaydın’ın cenazesinin toprağın 1.5 metre altında bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda benzer süreçler yaşayarak, bir çok şiddet türüne maruz kaldıktan sonra öldürüldüğü belirtildi.Van’ın İpekyolu ilçesinde Suna Pek’in yıllardır sistematik şiddete maruz kaldığı, özel güvenlik görevlisi olarak çalışan eşi Yunus Pek tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.Dün Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde E.T isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı Şule A.T.'yi, boşanmak istediği için öldürdü.

