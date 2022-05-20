https://tr.sputniknews.com/20220520/dunyanin-en-pahali-arabasi-sadece-2-adet-uretilen-1955-model-mercedes-rekor-fiyata-satildi--1056534641.html

Dünyanın en pahalı arabası: Sadece 2 adet üretilen 1955 model Mercedes rekor fiyata satıldı

Dünyanın en pahalı arabası: Sadece 2 adet üretilen 1955 model Mercedes rekor fiyata satıldı

Sadece 2 adet üretilen 1955 model bir Mercedes otomobil, Sotheby's Müzayede Evi'nde rekor fiyata alıcı buldu. 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T13:38+0300

2022-05-20T13:38+0300

2022-05-20T13:45+0300

yaşam

mercedes

müzayede

açık artırma

fiyat

fahiş fiyat

rekor

satış

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Sotheby's Müzayede Evi'nin aktardığına göre, 1955 model Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe, açık artırmada 135 milyon euro'ya satılarak dünya rekoru kırdı. Böylelikle Mercedes'in bu aracı, 2018'de 70 milyon dolara satılan Ferrari 250 GTO'nun rekorunu kırarak 'dünyanın en pahalı arabası' unvanını elde etti. Aracın bir koleksiyonere satıldığı ve satıştan elde edilen gelirin, gençlerin çevre bilimi ve karbondan arındırma çalışmaları hakkında araştırma yapmaları için burs sağlayan bir fon oluşturmak için kullanılacağı bildirildi.Alıcı, aracını istisnai olaylar dışında halkın ziyaretine sunmayı kabul ederken o dönem üretilen diğer model, Mercedes-Benz'in mülkiyetinde kalarak Stuttgart'taki müzede sergilenmeye devam edecek.Otomotiv basınının aktardığına göre, sıra dışı çizgisi ve kelebek kapıları ile bilinen ve sadece 2 adet üretilen 300 SLR modeli, mühendis Rudolf Uhlenhaut tarafından iki Formula 1 şampiyonluğu olan W196 R Grand Prix yarış arabası temel alınarak tasarlandı.

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