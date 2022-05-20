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Dünyanın en pahalı arabası: Sadece 2 adet üretilen 1955 model Mercedes rekor fiyata satıldı
Dünyanın en pahalı arabası: Sadece 2 adet üretilen 1955 model Mercedes rekor fiyata satıldı
Sadece 2 adet üretilen 1955 model bir Mercedes otomobil, Sotheby's Müzayede Evi'nde rekor fiyata alıcı buldu. 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T13:38+0300
2022-05-20T13:45+0300
yaşam
mercedes
müzayede
açık artırma
fiyat
fahiş fiyat
rekor
satış
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Sotheby's Müzayede Evi'nin aktardığına göre, 1955 model Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe, açık artırmada 135 milyon euro'ya satılarak dünya rekoru kırdı. Böylelikle Mercedes'in bu aracı, 2018'de 70 milyon dolara satılan Ferrari 250 GTO'nun rekorunu kırarak 'dünyanın en pahalı arabası' unvanını elde etti. Aracın bir koleksiyonere satıldığı ve satıştan elde edilen gelirin, gençlerin çevre bilimi ve karbondan arındırma çalışmaları hakkında araştırma yapmaları için burs sağlayan bir fon oluşturmak için kullanılacağı bildirildi.Alıcı, aracını istisnai olaylar dışında halkın ziyaretine sunmayı kabul ederken o dönem üretilen diğer model, Mercedes-Benz'in mülkiyetinde kalarak Stuttgart'taki müzede sergilenmeye devam edecek.Otomotiv basınının aktardığına göre, sıra dışı çizgisi ve kelebek kapıları ile bilinen ve sadece 2 adet üretilen 300 SLR modeli, mühendis Rudolf Uhlenhaut tarafından iki Formula 1 şampiyonluğu olan W196 R Grand Prix yarış arabası temel alınarak tasarlandı.
https://tr.sputniknews.com/20220401/volkswagen-yesil-isik-yakti-audi-ve-porsche-f1de-yer-alabilir-1055229436.html
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mercedes, müzayede, açık artırma, fiyat, fahiş fiyat, rekor, satış

Dünyanın en pahalı arabası: Sadece 2 adet üretilen 1955 model Mercedes rekor fiyata satıldı

13:38 20.05.2022 (güncellendi: 13:45 20.05.2022)
© Fotoğraf : Mercedes-BenzDünyanın en pahalı arabası: Sadece 2 adet üretilen 1955 model Mercedes, rekor fiyata satıldı
Dünyanın en pahalı arabası: Sadece 2 adet üretilen 1955 model Mercedes, rekor fiyata satıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
© Fotoğraf : Mercedes-Benz
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Sadece 2 adet üretilen 1955 model bir Mercedes otomobil, Sotheby's Müzayede Evi'nde rekor fiyata alıcı buldu.
Sotheby's Müzayede Evi'nin aktardığına göre, 1955 model Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe, açık artırmada 135 milyon euro'ya satılarak dünya rekoru kırdı.
Böylelikle Mercedes'in bu aracı, 2018'de 70 milyon dolara satılan Ferrari 250 GTO'nun rekorunu kırarak 'dünyanın en pahalı arabası' unvanını elde etti.
Aracın bir koleksiyonere satıldığı ve satıştan elde edilen gelirin, gençlerin çevre bilimi ve karbondan arındırma çalışmaları hakkında araştırma yapmaları için burs sağlayan bir fon oluşturmak için kullanılacağı bildirildi.
Alıcı, aracını istisnai olaylar dışında halkın ziyaretine sunmayı kabul ederken o dönem üretilen diğer model, Mercedes-Benz'in mülkiyetinde kalarak Stuttgart'taki müzede sergilenmeye devam edecek.
Otomotiv basınının aktardığına göre, sıra dışı çizgisi ve kelebek kapıları ile bilinen ve sadece 2 adet üretilen 300 SLR modeli, mühendis Rudolf Uhlenhaut tarafından iki Formula 1 şampiyonluğu olan W196 R Grand Prix yarış arabası temel alınarak tasarlandı.
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