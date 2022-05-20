https://tr.sputniknews.com/20220520/elon-musk-at-alma-vaadiyle-calisanina-cinsel-organini-gosterdi-iddiasi-1056528900.html

'Elon Musk, at alma vaadiyle çalışanına cinsel organını gösterdi' iddiası

'Elon Musk, at alma vaadiyle çalışanına cinsel organını gösterdi' iddiası

ABD'li milyarder girişimci Elon Musk'ın, SpaceX'in kurumsal jet filosunda sözleşmeli olarak çalışan kadın personele cinsel organını gösterdiği, rızası olmadan... 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T12:10+0300

2022-05-20T12:10+0300

2022-05-20T12:35+0300

yaşam

elon musk

personel

çalışan

spacex

at

mesaj

cinsel taciz

cinsel istismar

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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Musk, kendi firması SpaceX'te çalışan bir kadın personele cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyor. Business Insider'ın aktardığı iddialara göre ABD'li multimilyarder, 'cinsel tacizde bulunduğu' kadına susması için 250 bin dolar ödeme yapmış. Haberde, tacize uğradığını söyleyen ve SpaceX insan kaynakları departmanına şikayet dilekçesi yazan kadının 2018 yılında bir avukat tuttuğu, ancak 250 bin liralık kıdem tazminatı ödemesi karşılığında dava açmaktan vazgeçtiği belirtildi. Adı açıklanmayan kadına yapılan ödemenin belgesinin de paylaşıldığı Business Insider haberine göre, 2016 yılında yaşanan olayda kadın, Musk'a masaj yapmak için odasına gönderildiğini, odaya gittiğinde şirket CEO'sunu yarı çıplak halde bulduğunu, masaj yaptığını ancak cinsel ilişkiye girmediğini söyledi. Habere göre kadın personelin işten çıkarılma sebebi, 'Musk ile cinsel ilişkiye girmeyi reddetmesi' oldu. Musk'tan yanıt: Olası değil Musk ise Insider'a e-posta yoluyla verdiği cevapta taciz iddialarını reddederek “Bu hikayede çok daha fazlası var” ifadelerini kullandı.“Cinsel tacize meyilli olsaydım şimdiye kadar ortaya çıkardı. Bunun 30 yıllık kariyerim boyunca ilk kez gün ışığına çıkması pek olası değil” diyen 50 yaşındaki ABD'li multimilyarder, iddiaları 'politik olarak motive edilmiş hit bir parça' sözleriyle değerlendirdi. Milyarder girişimci, Twitter hesabından iddialara yanıt olarak yaptığı paylaşımda, “Bana yönelik saldırılara siyasi bir mercekten bakılmalı. Bu onların standart, adi taktikleri. Ama hiçbir şey beni iyi bir gelecek ve özgür konuşma hakkınız için savaşmaktan alıkoyamaz" ifadelerini kullandı. Musk ayrıca, haberin Cumhuriyetçi Parti'ye oy vereceğini açıklamasından bir gün sonra yayınlanmasına da dikkat çekti.

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