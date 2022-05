https://tr.sputniknews.com/20220520/enerji-sen-tek-talebimiz-enerjisa-iscilerinin-islerini-geri-almalaridir-1056544319.html

Enerji-Sen: Tek talebimiz EnerjiSA işçilerinin işlerini geri almalarıdır

Enerji-Sen: Tek talebimiz EnerjiSA işçilerinin işlerini geri almalarıdır

DİSK/Enerji-Sen Genel Başkanı Keskin, EnerjiSA işçilerinin mücadelesi konusunda "53 günlük mücadelenin içerisinde defalarca gözaltılar yaşadık. Ankara'dan...

DİSK/Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, EnerjiSA işçilerinin mücadelesini Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Keskin, özelleştirme sonrasında işçilerin hak arayışları için bulundukları sendikaları değiştirdiğini “Bu dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi ile birlikte özelleştirilmeden önce taşeron çalışan işçi arkadaşlarımız sermayenin eline geçmesi ile beraber ‘taşeron düzeni nasıl devam ettirebiliriz’ diye bir kurgu ve plan yaptılar. Kurgunun içerisinde aslında var olan sarı sendikalar aracılığı ile işçileri taşeron koşullarından daha beter pozisyonlarda çalıştırmaya başladılar. Dördüncü dönem toplu iş sözleşmesinde var olan sarı sendikanın işçiler her sözleşme imzaladığında ilk yıl zammı gelir gelmez asgari ücretin altında kalan bir ücretle çalışmaya mahkum kaldıkları bir dönem geçiriyorlardı. Dördüncü dönem toplu iş sözleşmelerinin ardından gelen sarı sendikalardan istifalar ile meydanlarda hak arama mücadelesine tanıklık ettik tam bir yıl öncesinde” diye söyledi.‘Kıdemi yüksek olan işçileri işten atmayı tercih ettiler’Enerji-Sen sendikasına da işçiler tarafından geçişler olduğunu belirten Keskin, işçilerin aldığı zamların yetersizliğini ve işten çıkarmaları “Bunun ardından sendikamıza gelen geçişler hızla yapılmaya başlandığı sırada EnerjiSA bunlardan bir tanesiydi. Yapılan kölelik sözleşmelerinde ‘enflasyon oranında zam verilir’ yazıyordu. Hiçbiri aslında enflasyonun ve ekonominin bu kadar kötü gideceğini tahmin etmemişlerdi. Gerçeği yansıtmadı belki ama yüzde 40 düşük bir zam oranı ve sermaye açısından oldukça rahatsız edici bir durum çıkardı. Kıdemi yüksek olan işçileri işten atmayı tercih ettiler. Bizim de iki yıldır işçiler sarı sendikalara mahkum yaşıyorlardı. Enerji-Sen ile tanıştıkları esnada kendi sandıklarını kurdular, kendi temsilcilerini seçtiler. Ne kadar temsilci arkadaşımız varsa EnerjiSA yöneticileri bu esnada temsilcileri de işten atmış oldu. Kıdemli işçileri işten çıkarmış oldu hem kendileri açısından tehdit unsuru oluşturabilecek DİSK/Enerji-Sen’in ne kadar temsilcisi varsa onları da işten atmayı tercih ettiler” diye aktardı.‘53 günlük mücadelenin içerisinde defalarca gözaltılar yaşadık’Keskin, Sabancı Holding önünde gerçekleştirdikleri eylemleri “Gelinen noktada biz Başkent Elektrik’in önünde eylemlerimizi gerçekleştirmeye başladık. Defalarca ‘Ankara’da eylem yapılamaz’ diye gözaltına alındık. İnatla o kapının önüne gittik. Yöneticiler atılan işçilerle ilgili eylemlikler başladığında ‘en fazla üç gün dayanabilirler sonra dönüp gidecekler’ dediler ama biz 53 günlük mücadelenin içerisinde defalarca gözaltılar yaşadık. Ankara’dan İstanbul’a yürüyerek geldik. Uzun zamandır da Sabancı Holding’in kapısındayız. Her gün orada bir ile üç arasında nöbetimizi tutuyoruz. Tek talebimiz bizi attıkları gibi işimize geri almalarıdır. Sendikalı ve örgütlü bir şekilde çalışmayı talep ediyoruz. Bu doğrultuda her gün 1 ile 3 arası Sabancı Holding’in önündeyiz” diye betimledi.‘Her cuma parça parça 100’ün üzerinde işçiyi işten attılar’EnerjiSA’nın işçileri işten çıkarma yöntemini tasvir eden Keskin, DİSK/Enerji-Sen’e geçişin boyutunu “EnerjiSA denilen yer üç tane şirketi kapsıyor: Ayedaş, Başkent Elektrik ve Toroslar Elektrik diye kapsayınca 15 bini kapsayan bir yer. 10 bin civarı çalışan var. Kendilerinin iddiası 19 kişiyi işten atıyorlar ama her cuma parça parça 100’ün üzerinde işçiyi işten attılar bu şekilde. Biz yetkili sendika değiliz şu anda, Türk-İş’e bağlı sendika yetkili. Toplu iş sözleşmesi biter bitmez işçi arkadaşlarımız yüzde 50’nin üzerinde bir çoğunlukla beraber DİSK/Enerji-Sen’e geçmiş oldu. Hatta şunu söyleyebilirim: Burada gene tabii ki bir suç var. Tabii ki bir yasadışı uygulamalar hepsi ortadadır” diye açıkladı.‘Bir kere vicdan kabul etmez, 17 yıllık bir çalışan olarak Sabancı’dan o kurumda daha eskisiniz’Keskin, işten çıkarılan çalışanların yıllar boyunca söz konusu firmalardaki emeğine “Bir kere vicdan kabul etmez. 17 yıllık bir çalışansınız, işçisiniz, Sabancı’dan o kurumda daha eskisiniz. Bir gün geliyor, özelleştirmelerden sonra altyapı, bakım gibi şeylerin hepsi ortadan kalktı. Zonguldak’ta kar felaketi iki metreydi bu arkadaşlarımız tecrübeli ve deneyimli oldukları için çalıştılar. Bozkurt’taki sel felaketinde bu arkadaşlarımız oradaydı. Isparta’ya bu arkadaşlarımız yollandı. Gittiklerinde arkadaşlarımıza Sabancılar tarafından plaketler verildi. Bu memleketin içişleri bakanlığı tarafından takdir belgeleri yazılıp teslim edildi. Bu koşullarda çalışıyorsunuz sonra biri size elinde iki satır yazı ile geliyor: Yeni yapılanma içerisinde size uygun pozisyon bulamadık. O yüzden iş akdiniz feshedilmiştir. Disiplin soruşturmaları yapılmamış toplu iş sözleşmesinde yazılı olmasına rağmen” diye dikkat çekti.

