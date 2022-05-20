https://tr.sputniknews.com/20220520/erdogan-ikisi-pakistanda-ikisi-ulkemizde-insa-edilen-gemilerin-yapim-asamalari-tamamlaniyor-1056529472.html

Erdoğan: İkisi Pakistan'da, ikisi ülkemizde inşa edilen gemilerin yapım aşamaları tamamlanıyor

Erdoğan: İkisi Pakistan'da, ikisi ülkemizde inşa edilen gemilerin yapım aşamaları tamamlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan MİLGEM Projesi kapsamında, Türkiye tarafından geliştirilen en modern silah ve sensör sistemleriyle donatılan 4... 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T11:51+0300

2022-05-20T11:51+0300

2022-05-20T11:51+0300

türkiye

türkiye

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

pakistan

milgem

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Pakistan MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi Badr, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan Savunma Üretim Bakanı Muhammed Israr Tareen ile diğer yetkililerin katıldığı törenle Karaçi Tersanesi'nde denize indirildi.Törene video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine Türkiye ve Pakistan arasında kökleri derinlere inen tarihi bağlara vurgu yaparak başladı.İki ülke arasındaki bu bağların son dönemdeki en somut örneklerinden olan söz konusu projenin hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, "Savunma sanayi alanındaki birikimleri dostlarımızla paylaşma irademizin bir nişanesi olan Pakistan MİLGEM Projesi'ni daha büyük iş birliklerinin de habercisi olarak kabul ediyorum" diye konuştu.Pakistan'ı, dünyanın önde gelen coğrafyaları arasında yer alan Güney Asya'nın en stratejik konuma sahip ülkesi olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:'Birlikte ilerlemeye devam edeceğiz'Pakistan MİLGEM Projesi kapsamında Babur gemisini geçen sene İstanbul'da Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin de katıldığı törenle denize indirdiklerini anımsatan Erdoğan, bugün de Badr'ın suya indirilmesinin sevincini yaşadıklarını belirtti.Projenin bir diğer gemisi Kaibar'ın da eylülde İstanbul'da suya indirileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin sonunda projenin hayata geçirilmesinde emeği olanları tebrik ederek Pakistan halkına selamlarını iletti.

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türkiye, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, pakistan, milgem