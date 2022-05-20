https://tr.sputniknews.com/20220520/fransada-yeni-hukumet-belli-oldu-1056551410.html

Fransa'da yeni hükümet belli oldu

Fransa'da yeni hükümet belli oldu

Fransa'da, Jean Castex ve hükümetinin istifa etmesinin ardından Başbakanlık görevine getirilen Elisabeth Borne'un kurduğu kabine açıklandı. Kabine, 13 kadın ve... 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T23:48+0300

2022-05-20T23:48+0300

2022-05-20T23:48+0300

dünya

fransa

emmanuel macron

jean castex

elisabeth borne

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Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler'in açıkladığı kabine, 13 kadın ve 14 erkek olmak üzere 27 isimden oluşuyor.Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı görevine Fransa'nın mevcut Londra Büyükelçisi Catherine Colonna getirildi.İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ve Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti görevlerine devam etti.Kabinede dikkati çeken isimler arasında bulunan, siyaset geçmişi olmayan, babası Senegal asıllı tarihçi Pap Ndiaye, Eğitim ve Gençlik Bakanı olarak atandı.Eski Denizaşırı Topraklar Bakanı Sebastien Lecornu Savunma Bakanı, eski Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal Kamu Harcamaları İşlerinden Sorumlu Bakan olarak göreve devam edecek.Kabinenin en tartışmalı ismi göreve devam ettiGörevine devam eden İçişleri Bakanı Darmanin, son yıllarda güvenlikçi tutumu, ülkedeki polis şiddetini göz ardı etmesinin yanı sıra Müslüman toplumuna ait camilerin kapatılması ve derneklerin feshedilmesinde oynadığı kilit rol ile öne çıkıyor.Adalet Bakanı Dupond-Moretti hakkında rüşvet ve yolsuzluk dosyaları bulunuyor.Kabinede ayrıca, Sağlık Bakanlığına Brigitte Bourguignon, Çalışma Bakanlığına Olivier Dussopt, Ekolojik Geçiş ve Bölgesel Uyum Bakanlığına Amelie de Montchalin, Dayanışma, Özerklik ve Engelli Bireyler Bakanlığına Damien Abad, Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanlığına Sylvie Retailleau, Tarım Bakanlığına Marc Fesneau, Dönüşüm ve Kamu Hizmeti Bakanlığına Stanislas Guerin, Denizaşırı Topraklar Bakanlığına Yael Braun-Pivet, Kültür Bakanlığına Rima Abdul Malak, Enerji Geçiş Bakanlığına Agnes Pannier-Runacher, Spor, Olimpik ve Paralimpik Oyunlar Bakanlığına Amelie Oudea-Castera getirildi.Hükümet Sözcülüğüne Olivia Gregoire getirilirken, Devlet Bakanlıklarına da yeni isimler atandı.24 Nisan'da Cumhurbaşkanı görevine yeniden seçilen Emmanuel Macron'un, yeni kabinesini ne zaman kuracağı merak ediliyordu.Castex, 16 Mayıs'ta kendisinin ve hükümetin istifa kararını Macron'a sunmuş ve kabul edilmişti.Borne'un Başbakanlık görevine getirilmesiyle Fransa 5. Cumhuriyet tarihinde Başbakanlık görevine atanmış kadın sayısı 2'ye ulaşmıştı.Yeni hükümetin özelikle alım gücü, emeklilik reformu, çevre ve iklimlerle ilgili meselelerin yanı sıra ülkenin gündemine oturan personel yetersizliği nedeniyle acil servislerde yaşanan "kriz" hakkında atacağı adımlar da merakla bekleniyor.Son iki yılda Müslümanlara, başörtülü kadınlara ve camilere yönelik engellemeler ile saldırıların arttığı ülkede, yükselen İslamofobiye karşı bir adım atılıp atılmayacağı da yeni hükümete ilişkin soru işaretleri arasında yer alıyor.Yeni kabine Macron'un başkanlığında pazartesi günü ilk toplantısını yapacak.

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fransa, emmanuel macron, jean castex, elisabeth borne