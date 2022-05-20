https://tr.sputniknews.com/20220520/habere-sinirlenen-selcuk-tepeli-bardak-firlatip-yayini-terk-etti-1056549277.html

Habere sinirlenen Selçuk Tepeli bardak fırlatıp yayını terk etti

Habere sinirlenen Selçuk Tepeli bardak fırlatıp yayını terk etti

Çiftçilerin tarlalarını ekemediği söyleyen FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli, sinirlenerek elindeki kâğıdı attıktan sonra önündeki bardağa vurup yayını terk... 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T21:11+0300

2022-05-20T21:11+0300

2022-05-20T21:12+0300

türkiye

fox ana haber bülteni

selçuk tepeli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1056549252_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_c724ca9cc9904bdf1371e2f2bde54b9a.jpg

FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli, çiftçilerin yaşadığı zorlukları anlatan bir haberin ardından sinirlenerek önünde duran bardağa vurdu.Haberin ardından konuşan Tepeli, "Efendim şimdi bu ülkenin çiftçilik yapan insanlarının yarısı işi bıraktı. Geç abi, öbür habere geç gözünü seveyim ya" dedi. Tepeli'nin elindeki kâğıdı fırlattıktan sonra vurduğu bardak yer düşerken, içindeki su da kameraya sıçradı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fox ana haber bülteni, selçuk tepeli