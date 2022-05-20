https://tr.sputniknews.com/20220520/habere-sinirlenen-selcuk-tepeli-bardak-firlatip-yayini-terk-etti-1056549277.html
Habere sinirlenen Selçuk Tepeli bardak fırlatıp yayını terk etti
Habere sinirlenen Selçuk Tepeli bardak fırlatıp yayını terk etti
Çiftçilerin tarlalarını ekemediği söyleyen FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli, sinirlenerek elindeki kâğıdı attıktan sonra önündeki bardağa vurup yayını terk... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T21:11+0300
2022-05-20T21:11+0300
2022-05-20T21:12+0300
türkiye
fox ana haber bülteni
selçuk tepeli
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FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli, çiftçilerin yaşadığı zorlukları anlatan bir haberin ardından sinirlenerek önünde duran bardağa vurdu.Haberin ardından konuşan Tepeli, "Efendim şimdi bu ülkenin çiftçilik yapan insanlarının yarısı işi bıraktı. Geç abi, öbür habere geç gözünü seveyim ya" dedi. Tepeli'nin elindeki kâğıdı fırlattıktan sonra vurduğu bardak yer düşerken, içindeki su da kameraya sıçradı.
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fox ana haber bülteni, selçuk tepeli
Habere sinirlenen Selçuk Tepeli bardak fırlatıp yayını terk etti
21:11 20.05.2022 (güncellendi: 21:12 20.05.2022) Abone ol
Çiftçilerin tarlalarını ekemediği söyleyen FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli, sinirlenerek elindeki kâğıdı attıktan sonra önündeki bardağa vurup yayını terk etti.
FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli, çiftçilerin yaşadığı zorlukları anlatan bir haberin ardından sinirlenerek önünde duran bardağa vurdu.
Haberin ardından konuşan Tepeli, "Efendim şimdi bu ülkenin çiftçilik yapan insanlarının yarısı işi bıraktı. Geç abi, öbür habere geç gözünü seveyim ya" dedi. Tepeli'nin elindeki kâğıdı fırlattıktan sonra vurduğu bardak yer düşerken, içindeki su da kameraya sıçradı.