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https://tr.sputniknews.com/20220520/habere-sinirlenen-selcuk-tepeli-bardak-firlatip-yayini-terk-etti-1056549277.html
Habere sinirlenen Selçuk Tepeli bardak fırlatıp yayını terk etti
Habere sinirlenen Selçuk Tepeli bardak fırlatıp yayını terk etti
Çiftçilerin tarlalarını ekemediği söyleyen FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli, sinirlenerek elindeki kâğıdı attıktan sonra önündeki bardağa vurup yayını terk... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
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FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli, çiftçilerin yaşadığı zorlukları anlatan bir haberin ardından sinirlenerek önünde duran bardağa vurdu.Haberin ardından konuşan Tepeli, "Efendim şimdi bu ülkenin çiftçilik yapan insanlarının yarısı işi bıraktı. Geç abi, öbür habere geç gözünü seveyim ya" dedi. Tepeli'nin elindeki kâğıdı fırlattıktan sonra vurduğu bardak yer düşerken, içindeki su da kameraya sıçradı.
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fox ana haber bülteni, selçuk tepeli

Habere sinirlenen Selçuk Tepeli bardak fırlatıp yayını terk etti

21:11 20.05.2022 (güncellendi: 21:12 20.05.2022)
© TwitterFOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli
FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
© Twitter
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Çiftçilerin tarlalarını ekemediği söyleyen FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli, sinirlenerek elindeki kâğıdı attıktan sonra önündeki bardağa vurup yayını terk etti.
FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli, çiftçilerin yaşadığı zorlukları anlatan bir haberin ardından sinirlenerek önünde duran bardağa vurdu.
Haberin ardından konuşan Tepeli, "Efendim şimdi bu ülkenin çiftçilik yapan insanlarının yarısı işi bıraktı. Geç abi, öbür habere geç gözünü seveyim ya" dedi. Tepeli'nin elindeki kâğıdı fırlattıktan sonra vurduğu bardak yer düşerken, içindeki su da kameraya sıçradı.
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