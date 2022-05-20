https://tr.sputniknews.com/20220520/haluk-levent-sarkilarini-sokak-kopeginin-yanina-uzanarak-seslendirdi-1056520366.html

Haluk Levent, şarkılarını sokak köpeğinin yanına uzanarak seslendirdi

Haluk Levent, şarkılarını sokak köpeğinin yanına uzanarak seslendirdi

Manisa’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yıl dönümü fener alayının ardından Şehzadeler ilçesinde gerçekleştirilen sarkıcı Haluk... 20.05.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

haluk levent

atatürk’ü anma gençlik ve spor bayramı

manisa

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Şarkıcı Haluk Levent, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Manisa'da sahneye çıktı.Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ücretsiz halk konserinde Haluk Levent, Manisalı hayranlarıyla buluştu.Konser öncesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi çağrısı ile geniş katılımlı fener alayı düzenlendi. Şehzadeler ilçesinde Tarihi Sultan Camii önünde başlayan ve konserin düzenlendiği Cumhuriyet Meydanı’nda son bulan yürüyüşe yaklaşık 5 bin Manisalı katıldı. Kalabalık, meşalelerle İzmir ve Doğu caddelerini takip ederek meydana gelirken renkli görüntüler oluştu. Yürüyüşün ardından meydana gelen kalabalık, Haluk Levent konseri ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yıl dönümünü kutladı. Konser alanına gelen sokak köpeğine sarılarak, köpekle birlikte yere uzanan Haluk Levent, hayranlarının içine daldı.

türkiye

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haluk levent, atatürk’ü anma gençlik ve spor bayramı, manisa