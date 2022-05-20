Haluk Levent, şarkılarını sokak köpeğinin yanına uzanarak seslendirdi
00:30 20.05.2022 (güncellendi: 00:32 20.05.2022)
© DHAHaluk Levent
© DHA
Manisa’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yıl dönümü fener alayının ardından Şehzadeler ilçesinde gerçekleştirilen sarkıcı Haluk Levent konseri ile kutlandı. Haluk Levent konser öncesi alana gelen sokak köpeğine sarılıp yere uzanarak şarkı söyledi.
Şarkıcı Haluk Levent, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Manisa'da sahneye çıktı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ücretsiz halk konserinde Haluk Levent, Manisalı hayranlarıyla buluştu.
Konser öncesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi çağrısı ile geniş katılımlı fener alayı düzenlendi. Şehzadeler ilçesinde Tarihi Sultan Camii önünde başlayan ve konserin düzenlendiği Cumhuriyet Meydanı’nda son bulan yürüyüşe yaklaşık 5 bin Manisalı katıldı. Kalabalık, meşalelerle İzmir ve Doğu caddelerini takip ederek meydana gelirken renkli görüntüler oluştu.
© AYKUT YENİÇAĞ - ÖNDER AYDIN-AW623948Cumhuriyet Meydanı önünde son bulan Fener Alayı yürüyüşünün ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz halk konserinde Haluk Levent Manisalı hayranlarıyla buluştu.
Cumhuriyet Meydanı önünde son bulan Fener Alayı yürüyüşünün ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz halk konserinde Haluk Levent Manisalı hayranlarıyla buluştu.
© AYKUT YENİÇAĞ - ÖNDER AYDIN-AW623948
Yürüyüşün ardından meydana gelen kalabalık, Haluk Levent konseri ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yıl dönümünü kutladı.
© AYKUT YENİÇAĞ - ÖNDER AYDIN-AW623948Haluk Levent'in seyircilerle cep telefonlarının fenerleri üzerinden yaptığı ışık gösterisi ise güzel görüntüler oluşturdu.
Haluk Levent'in seyircilerle cep telefonlarının fenerleri üzerinden yaptığı ışık gösterisi ise güzel görüntüler oluşturdu.
© AYKUT YENİÇAĞ - ÖNDER AYDIN-AW623948
Konser alanına gelen sokak köpeğine sarılarak, köpekle birlikte yere uzanan Haluk Levent, hayranlarının içine daldı.
© DHAİzleyenlerle sahne arasının açık olduğunu ve izleyicilerle daha yakında olmak istediğini söyleyen Haluk Levent sahneden inerek seyircilerin arasına karıştı şarkılarını beraber söyledi. İzleyicilerin arasına indiği sırada sokak köpeğini fark eden Haluk Levent, köpeği severek ilgi gösterdi.
İzleyenlerle sahne arasının açık olduğunu ve izleyicilerle daha yakında olmak istediğini söyleyen Haluk Levent sahneden inerek seyircilerin arasına karıştı şarkılarını beraber söyledi. İzleyicilerin arasına indiği sırada sokak köpeğini fark eden Haluk Levent, köpeği severek ilgi gösterdi.
© DHA