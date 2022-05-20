https://tr.sputniknews.com/20220520/hatayda-ormanlik-alanlara-giris-31-ekime-kadar-yasaklandi-1056535622.html
Hatay'da ormanlık alanlara giriş 31 Ekim'e kadar yasaklandı
Hatay'da ormanlık alanlara giriş 31 Ekim'e kadar yasaklandı
Hatay Orman Bölge Müdürlüğü, vatandaşların ormanlık alanlara girişinin yasaklandığını duyurdu. Yangın önlemleri kapsamındaki yasak, kasım ayı sonuna kadar... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T13:47+0300
2022-05-20T13:47+0300
2022-05-20T13:47+0300
yaşam
hatay
ormanlık alan
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Hatay'da ormanlık alanlara vatandaşların girişi yasaklandı.Hatay Orman Bölge Müdürlüğü, yangınlara karşı alınan tedbirler çerçevesinde kasım ayı sonuna kadar ormanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.Yapılan açıklamada, “Yeşil vatanımızın korunması amacıyla alınan karar doğrultusunda 1 Haziran 2022-31 Ekim 2022 tarihleri arası ormanlarımıza giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur" denildi.
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hatay, ormanlık alan
Hatay'da ormanlık alanlara giriş 31 Ekim'e kadar yasaklandı
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Hatay Orman Bölge Müdürlüğü, vatandaşların ormanlık alanlara girişinin yasaklandığını duyurdu. Yangın önlemleri kapsamındaki yasak, kasım ayı sonuna kadar sürecek.
Hatay'da ormanlık alanlara vatandaşların girişi yasaklandı.
Hatay Orman Bölge Müdürlüğü, yangınlara karşı alınan tedbirler çerçevesinde kasım ayı sonuna kadar ormanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, “Yeşil vatanımızın korunması amacıyla alınan karar doğrultusunda 1 Haziran 2022-31 Ekim 2022 tarihleri arası ormanlarımıza giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur" denildi.