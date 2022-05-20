https://tr.sputniknews.com/20220520/icisleri-bakani-soylu-502-bin-kisi-gonullu-olarak-ulkesine-dondu--1056527976.html
İçişleri Bakanı Soylu: 502 bin sığınmacı gönüllü olarak ülkesine döndü
İçişleri Bakanı Soylu: 502 bin sığınmacı gönüllü olarak ülkesine döndü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, 502 bin kişinin gönüllü olarak ülkesine döndüğünü söyledi. 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T11:14+0300
2022-05-20T11:14+0300
2022-05-20T11:32+0300
süleyman soylu
politika
göçmen
mülteci
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0e/1055571302_0:115:2000:1240_1920x0_80_0_0_d300df92382a028c757a1bf6b870c155.jpg
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da Karadeniz Dernekler Federasyonu kahvaltısında konuştu. "Son 6 yılda 2 milyon 600 bin kişinin sınırdan girmesi engellendi. Türkiye kaçak göçmeni yakalıyorsa kendi ülkesine gönderiyor" diyen Soylu, 502 bin kişinin gönüllü olarak ülkesine döndüğünü belirtti.Soylu'nun açıklamaları şöyle:Biz onlara itimat etseydik. Kendi teröristlerini büyüttüklerini bekleseydik orada bir devletin olduğunu görürdük.2019 seçimlerinde de bunu köpürttüler. Şimdi seçim yaklaşıyor yine gündeme getiriyorlar. Şu ana kadar 502 bin kişi geri döndü. Geri döndüğü bölgeler, bizim güvenli yaptığımız bölgeler. Bunu yapmazsak kim gider. Türkiye çok doğru bir politika ortaya koydu.Ağrı, Van, Iğdır sınırında taş vardı. İran’la konuşarak sınır duvarları yaptık, aynısını aşağıda yaptık. Son 6 yılda 2 milyon 600 bin kişinin sınırdan girmesi engellendi. Türkiye kaçak göçmeni yakalıyorsa kendi ülkesine gönderiyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0e/1055571302_96:0:1904:1355_1920x0_80_0_0_f03ecaf5c6b5018bc66049d8a5c88664.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
süleyman soylu, göçmen, mülteci
İçişleri Bakanı Soylu: 502 bin sığınmacı gönüllü olarak ülkesine döndü
11:14 20.05.2022 (güncellendi: 11:32 20.05.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, 502 bin kişinin gönüllü olarak ülkesine döndüğünü söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da Karadeniz Dernekler Federasyonu kahvaltısında konuştu. "Son 6 yılda 2 milyon 600 bin kişinin sınırdan girmesi engellendi. Türkiye kaçak göçmeni yakalıyorsa kendi ülkesine gönderiyor" diyen Soylu, 502 bin kişinin gönüllü olarak ülkesine döndüğünü belirtti.
Soylu'nun açıklamaları şöyle:
Biz onlara itimat etseydik. Kendi teröristlerini büyüttüklerini bekleseydik orada bir devletin olduğunu görürdük.
2019 seçimlerinde de bunu köpürttüler. Şimdi seçim yaklaşıyor yine gündeme getiriyorlar. Şu ana kadar 502 bin kişi geri döndü. Geri döndüğü bölgeler, bizim güvenli yaptığımız bölgeler. Bunu yapmazsak kim gider. Türkiye çok doğru bir politika ortaya koydu.
Ağrı, Van, Iğdır sınırında taş vardı. İran’la konuşarak sınır duvarları yaptık, aynısını aşağıda yaptık. Son 6 yılda 2 milyon 600 bin kişinin sınırdan girmesi engellendi. Türkiye kaçak göçmeni yakalıyorsa kendi ülkesine gönderiyor.