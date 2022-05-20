https://tr.sputniknews.com/20220520/iki-ogrencinin-uygunsuz-videosunu-cekip-sosyal-medyada-paylasan-2-polis-gorevden-uzaklastirildi-1056519953.html
İki öğrencinin uygunsuz videosunu çekip sosyal medyada paylaşan 2 polis görevden uzaklaştırıldı
İki öğrencinin uygunsuz videosunu çekip sosyal medyada paylaşan 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Giresun’da deniz kıyısında iki öğrencinin uygunsuz videosunu çekip sosyal medyada yayımlanması olayına karıştığı belirlenen 2 polis memuru görevden... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T00:20+0300
2022-05-20T00:20+0300
2022-05-20T00:20+0300
türkiye
giresun
polis
öğrenci
görevden uzaklaştırma
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Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Giresun'da deniz kıyısında meydana gelen bir olayı kayda alan ve daha sonra sosyal medyada paylaşılan iki gencin görüntüleri ile ilgili Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca müfettiş görevlendirilerek idari tahkikata da başlanılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu görüntülerle ilgisi olduğu tespit edilen 2 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.
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giresun, polis, öğrenci, görevden uzaklaştırma
İki öğrencinin uygunsuz videosunu çekip sosyal medyada paylaşan 2 polis görevden uzaklaştırıldı
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Giresun’da deniz kıyısında iki öğrencinin uygunsuz videosunu çekip sosyal medyada yayımlanması olayına karıştığı belirlenen 2 polis memuru görevden uzaklaştırıldı.
Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Giresun'da deniz kıyısında meydana gelen bir olayı kayda alan ve daha sonra sosyal medyada paylaşılan iki gencin görüntüleri ile ilgili Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca müfettiş görevlendirilerek idari tahkikata da başlanılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu görüntülerle ilgisi olduğu tespit edilen 2 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.