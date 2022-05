İmamoğlu: Gelin geleceği birlikte kuralım, her şey çok güzel olacak

Gençlerimizin büyük çoğunluğunun umudunun her geçen gün daha fazla kırıldığını ve geleceklerini yurt dışında aramaya başladıklarını görüyoruz. Sevgili gençler, asla ve asla umutsuzluğa kapılmayın. Unutmayalım ki Büyük Önder’in 19 Mayıs’ta Samsun’a ayak bastığında koşullar çok daha ağırdı. Bandırma Vapuru hareket ettiğinde, İstanbul’dan Anadolu’ya yalnızca Mustafa Kemal ve arkadaşlarını değil, bu büyük millete olan inancı da taşıdı. Milli mücadele o inançla başladı. Bu millete olan inançla dedelerimiz, ninelerimiz Mustafa Kemal önderliğinde zafere ulaşıp Cumhuriyeti’ni kurdu. Zaferle birlikte, her şeyi yoktan var ettiler. ‘Az zamanda çok ve büyük işler’ yaptılar. Fabrikalar açtılar. Tarımda, sanayide, eğitimde, hukukta, sağlıkta ve hayatın hemen her alanında büyük bir kalkınma başlattılar.