İmamoğlu: Gelin geleceği birlikte kuralım, her şey çok güzel olacak

Bu amaçla yine bu meydanda iki gün sonra 21 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00’de Milletin Sesi mitingine sizleri ve tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Gelin, adaletsizliğe, hukuksuzluğa, yargının üstündeki tahakküme hep birlikte karşı çıkalım. Niçin olacak? Adaletsizliğe karşı olacak. Niçin olacak? Hukuksuzluğa karşı olacak. Yargının üstündeki tahakküme hep birlikte karşı çıkalım diye olacak. Eğitimde eşitlik, fırsatların eşitliği, umutlarınızı bu ülkede filizlenmesi için hep birlikte haykıracağız. Gelin, birlik olalım, gelin geleceği birlikte kuralım. Gelin, bu ülkeyi birlikte değiştirelim. Kimsenin hakkının yenmeyeceği, herkesin hakkının teslim edileceği günleri hep birlikte kuralım. 21 Mayıs Cumartesi günü, bütün bunları milletin sesi olarak, yine milletimiz anlatacak. Sonrasında da hak, hukuk ve adaletin simgesi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sizlere seslenecek. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına büyük bir coşkuyla giriyoruz. 2023 hepimiz için çok büyük bir değişim, hep birlikte yürüyeceğimiz çok güzel bir yıl olacak. Sizlere söz veriyoruz. Hep birlikte güzel işler başaracağız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun. Seçim meydanında, 14 yaşında bir gencin ağzından çıkan umut dolu sözleri hatırlıyor musunuz? 19 Mayıs'ın bu güzel akşamında size sesleniyorum: Her şey çok güzel olacak.”