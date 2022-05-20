https://tr.sputniknews.com/20220520/imamoglundan-miting-cagrisi-adaleti-hkim-kilmazsak-hicbir-sorunumuzu-kalici-olarak-cozemeyiz-1056548265.html

İmamoğlu'ndan miting çağrısı: Adaleti hâkim kılmazsak hiçbir sorunumuzu kalıcı olarak çözemeyiz

İmamoğlu'ndan miting çağrısı: Adaleti hâkim kılmazsak hiçbir sorunumuzu kalıcı olarak çözemeyiz

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu İstanbul mitingi için çağrıda bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, "Türkiye'de adaleti hâkim kılmazsak hiçbir sorunumuzu kalıcı... 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T19:57+0300

2022-05-20T19:57+0300

2022-05-20T19:57+0300

türkiye

ibb

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

miting

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu İstanbul mitingine katılım için çağrıda bulundu. Twitter hesabında paylaştığı videoda, "Milletin sesi çıkmazsa iktidardakiler tek doğru sesin kendi sesleri olduğunu zannederler. Milletin sesi çıkmazsa iktidardakiler kendilerini ülkenin sahibi zannederler" ifadelerini kullanan İmamoğlu, "Türkiye'de adaleti hâkim kılmazsak hiçbir sorunumuzu kalıcı olarak çözemeyiz" dedi."Sevgili vatandaşlarımız; milletin sesi çıkmazsa iktidardakiler tek doğru sesin kendi sesleri olduğunu zannederler. Milletin sesi çıkmazsa iktidardakiler kendilerini ülkenin sahibi zannederler. Millet sesini çıkaracak" diyen İmamoğlu, "Herkes konuşacak, eleştirecek. Talep edecek, ‘nerede benim hakkım, nerede adalet’ diyecek. O kadar çok adaletsizlik var ki bu ülkede, ekonomide, eğitimde, yargıda, sokakta, devlette, adaletsizlik ne yazık ki her yerde" diye konuştu.İmamoğlu, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:"Yeri göğü adalet diye inletme günüdür" diye devam eden İmamoğlu, "Gelin bu cumartesi günü saat on sekizde Maltepe'de hak, hukuk, adalet mücadelesinin cesur lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek milletin sesi mitinginde hep birlikte buluşalım. Gelin milletin azim ve kararını herkese gösterelim" dedi

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ibb, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, miting