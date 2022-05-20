https://tr.sputniknews.com/20220520/kadikoyun-ardindan-maltepe-belediyesine-operasyon--1056524071.html
Kadıköy'ün ardından Maltepe Belediyesi'ne rüşvet operasyon
Kadıköy'ün ardından Maltepe Belediyesi'ne rüşvet operasyon
Maltepe Belediyesinin üst yönetiminde görevli kişiler ile zabıta personelinin de aralarında yer aldığı 10'u kamu görevlisi toplam 18 şüpheliye 'örgütlü olarak... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T08:04+0300
2022-05-20T08:04+0300
2022-05-20T08:07+0300
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maltepe
Kadıköy'ün ardından Maltepe Belediyesi'ne rüşvet operasyon
08:04 20.05.2022 (güncellendi: 08:07 20.05.2022) Abone ol
Maltepe Belediyesinin üst yönetiminde görevli kişiler ile zabıta personelinin de aralarında yer aldığı 10'u kamu görevlisi toplam 18 şüpheliye 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek' 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından operasyon düzenlendi