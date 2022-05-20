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Kadıköy'ün ardından Maltepe Belediyesi'ne rüşvet operasyon
Kadıköy'ün ardından Maltepe Belediyesi'ne rüşvet operasyon
Maltepe Belediyesinin üst yönetiminde görevli kişiler ile zabıta personelinin de aralarında yer aldığı 10'u kamu görevlisi toplam 18 şüpheliye 'örgütlü olarak... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T08:04+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
maltepe

Kadıköy'ün ardından Maltepe Belediyesi'ne rüşvet operasyon

08:04 20.05.2022 (güncellendi: 08:07 20.05.2022)
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Maltepe Belediyesinin üst yönetiminde görevli kişiler ile zabıta personelinin de aralarında yer aldığı 10'u kamu görevlisi toplam 18 şüpheliye 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek' 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından operasyon düzenlendi
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