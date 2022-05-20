https://tr.sputniknews.com/20220520/kanada-cinli-huawei-ve-ztenin-5g-urunlerinin-kullanimini-yasakladi-1056528174.html

Kanada, Çinli Huawei ve ZTE’nin 5G ürünlerinin kullanımını yasakladı

Kanada, Çinli Huawei ve ZTE’nin 5G ürünlerinin kullanımını yasakladı

Daha önce de ABD, İngiltere, Belçika, İsveç, Yeni Zelanda ve Avustralya da kullanımı yasaklanan Huawei ve ZTE’nin 5G ürünlerine Kanada'da engel geldi. Karara... 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T11:30+0300

2022-05-20T11:30+0300

2022-05-20T11:30+0300

dünya

5g

çin

kanada

huawei

zte

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1056528280_0:82:3073:1810_1920x0_80_0_0_a026bfe87fc61fe42a51d7f429759760.jpg

Kanada, 'ulusal güvenlik endişelerini' öne sürerek Çinli teknoloji şirketleri Huawei ve ZTE'nin ülkenin 5G kablosuz ağlarına katılımını yasakladı. Kanada İnovasyon, Bilim ve Sanayi Bakanı François-Philippe Champagne, Kamu Güvenliği Bakanı Marco Mendicino ile Ottawa’da düzenlediği toplantıda, Çinli teknoloji şirketleri Huawei ve ZTE'yi 'yüksek riskli satıcılar' olarak değerlendirdi. Champagne, "Kanada hükümeti telekomünikasyon altyapımızın uzun vadeli güvenliğini sağlamak için Huawei ve ZTE ürün ve hizmetlerinin Kanada'nın telekomünikasyon sistemlerine dahil edilmesini yasaklamıştır" dedi. Kararı, ülkenin bağımsız güvenlik kurumlarının incelemesi ve müttefiklerle istişare içinde aldıklarını duyuran Champagne, "Kanada'da faaliyet gösteren telekomünikasyon şirketlerinin artık Huawei ve ZTE tarafından sağlanan ekipman veya hizmetleri kullanmasına izin verilmeyecek. Ayrıca, ağlarında bu şirketlere ait ve kurulu ekipmanı kullanan firmaların, bu ürünlerin kullanımını durdurmaları ve sistemden kaldırmaları gerekecektir. Hükümet, bu önlemleri Kanada'nın telekomünikasyon ağlarının güvenliği için uygulamaktadır" diye konuştu. Champagne, Kanadalıların güvenliğini ve telekomünikasyon altyapısını korumak için gerekli tüm önlemleri alacaklarını kaydetti. Yeni karara göre, Eylül 2022'ye kadar Huawei ve ZTE'den yeni 4G veya 5G ekipman ve hizmet alımı durdurulacak. Huawei ve ZTE'ye ait mevcut ekipman ve hizmetler ise Aralık 2027'ye kadar sistemden çıkarılacak. Daha önce de ABD, İngiltere, Belçika, İsveç, Yeni Zelanda ve Avustralya da Huawei ve ZTE’nin 5G ürünlerinin kullanımını yasakladıklarını açıklamıştı.Çin'den kınama geldiKarara Çin'den tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Veng Venbin, bu kararın kesinlikle karşısında olduklarını ve Çinli firmaları korumak için gerekli tüm önlemleri alacaklarının altını çizdi.

çin

kanada

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

5g, çin, kanada, huawei, zte