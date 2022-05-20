https://tr.sputniknews.com/20220520/kanada-cinli-huawei-ve-ztenin-5g-urunlerinin-kullanimini-yasakladi-1056528174.html
Kanada, Çinli Huawei ve ZTE’nin 5G ürünlerinin kullanımını yasakladı
Kanada, Çinli Huawei ve ZTE’nin 5G ürünlerinin kullanımını yasakladı
Daha önce de ABD, İngiltere, Belçika, İsveç, Yeni Zelanda ve Avustralya da kullanımı yasaklanan Huawei ve ZTE’nin 5G ürünlerine Kanada'da engel geldi. Karara... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T11:30+0300
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Kanada, 'ulusal güvenlik endişelerini' öne sürerek Çinli teknoloji şirketleri Huawei ve ZTE'nin ülkenin 5G kablosuz ağlarına katılımını yasakladı. Kanada İnovasyon, Bilim ve Sanayi Bakanı François-Philippe Champagne, Kamu Güvenliği Bakanı Marco Mendicino ile Ottawa’da düzenlediği toplantıda, Çinli teknoloji şirketleri Huawei ve ZTE'yi 'yüksek riskli satıcılar' olarak değerlendirdi. Champagne, "Kanada hükümeti telekomünikasyon altyapımızın uzun vadeli güvenliğini sağlamak için Huawei ve ZTE ürün ve hizmetlerinin Kanada'nın telekomünikasyon sistemlerine dahil edilmesini yasaklamıştır" dedi. Kararı, ülkenin bağımsız güvenlik kurumlarının incelemesi ve müttefiklerle istişare içinde aldıklarını duyuran Champagne, "Kanada'da faaliyet gösteren telekomünikasyon şirketlerinin artık Huawei ve ZTE tarafından sağlanan ekipman veya hizmetleri kullanmasına izin verilmeyecek. Ayrıca, ağlarında bu şirketlere ait ve kurulu ekipmanı kullanan firmaların, bu ürünlerin kullanımını durdurmaları ve sistemden kaldırmaları gerekecektir. Hükümet, bu önlemleri Kanada'nın telekomünikasyon ağlarının güvenliği için uygulamaktadır" diye konuştu. Champagne, Kanadalıların güvenliğini ve telekomünikasyon altyapısını korumak için gerekli tüm önlemleri alacaklarını kaydetti. Yeni karara göre, Eylül 2022'ye kadar Huawei ve ZTE'den yeni 4G veya 5G ekipman ve hizmet alımı durdurulacak. Huawei ve ZTE'ye ait mevcut ekipman ve hizmetler ise Aralık 2027'ye kadar sistemden çıkarılacak. Daha önce de ABD, İngiltere, Belçika, İsveç, Yeni Zelanda ve Avustralya da Huawei ve ZTE’nin 5G ürünlerinin kullanımını yasakladıklarını açıklamıştı.Çin'den kınama geldiKarara Çin'den tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Veng Venbin, bu kararın kesinlikle karşısında olduklarını ve Çinli firmaları korumak için gerekli tüm önlemleri alacaklarının altını çizdi.
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5g, çin, kanada, huawei, zte
Kanada, Çinli Huawei ve ZTE’nin 5G ürünlerinin kullanımını yasakladı
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Daha önce de ABD, İngiltere, Belçika, İsveç, Yeni Zelanda ve Avustralya da kullanımı yasaklanan Huawei ve ZTE’nin 5G ürünlerine Kanada'da engel geldi. Karara göre, Eylül 2022'ye kadar Huawei ile ZTE'den yeni 4G veya 5G ekipman, hizmet alımı durdurulacak. Çin ise firmalarını korumak için gereken tüm önlemleri alacağını açıkladı.
Kanada, 'ulusal güvenlik endişelerini' öne sürerek Çinli teknoloji şirketleri Huawei ve ZTE'nin ülkenin 5G kablosuz ağlarına katılımını yasakladı.
Kanada İnovasyon, Bilim ve Sanayi Bakanı François-Philippe Champagne, Kamu Güvenliği Bakanı Marco Mendicino ile Ottawa’da düzenlediği toplantıda, Çinli teknoloji şirketleri Huawei ve ZTE'yi 'yüksek riskli satıcılar' olarak değerlendirdi.
Champagne, "Kanada hükümeti telekomünikasyon altyapımızın uzun vadeli güvenliğini sağlamak için Huawei ve ZTE ürün ve hizmetlerinin Kanada'nın telekomünikasyon sistemlerine dahil edilmesini yasaklamıştır" dedi.
Kararı, ülkenin bağımsız güvenlik kurumlarının incelemesi ve müttefiklerle istişare içinde aldıklarını duyuran Champagne, "Kanada'da faaliyet gösteren telekomünikasyon şirketlerinin artık Huawei ve ZTE tarafından sağlanan ekipman veya hizmetleri kullanmasına izin verilmeyecek. Ayrıca, ağlarında bu şirketlere ait ve kurulu ekipmanı kullanan firmaların, bu ürünlerin kullanımını durdurmaları ve sistemden kaldırmaları gerekecektir. Hükümet, bu önlemleri Kanada'nın telekomünikasyon ağlarının güvenliği için uygulamaktadır" diye konuştu.
Champagne, Kanadalıların güvenliğini ve telekomünikasyon altyapısını korumak için gerekli tüm önlemleri alacaklarını kaydetti.
Yeni karara göre, Eylül 2022'ye kadar Huawei ve ZTE'den yeni 4G veya 5G ekipman ve hizmet alımı durdurulacak. Huawei ve ZTE'ye ait mevcut ekipman ve hizmetler ise Aralık 2027'ye kadar sistemden çıkarılacak.
Daha önce de ABD, İngiltere, Belçika, İsveç, Yeni Zelanda ve Avustralya da Huawei ve ZTE’nin 5G ürünlerinin kullanımını yasakladıklarını açıklamıştı.
Çin'den kınama geldi
Karara Çin'den tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Veng Venbin, bu kararın kesinlikle karşısında olduklarını ve Çinli firmaları korumak için gerekli tüm önlemleri alacaklarının altını çizdi.