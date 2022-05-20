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https://tr.sputniknews.com/20220520/karstaki-8-koyde-sap-karantinasi-baslatildi-1056544720.html
Kars'taki 8 köyde şap karantinası başlatıldı
Kars'taki 8 köyde şap karantinası başlatıldı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle 8 köye geçici olarak hayvan giriş ve çıkışı kısıtlandı. 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T17:23+0300
2022-05-20T17:23+0300
yaşam
kars
şap salgını
sarıkamış
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Kazantaş köyündeki bir hayvanda şap hastalığına rastlanılması üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, burada karantina uygulaması başlattı.Bölgede gerekli çalışmaları yapıp tedbir alan ekipler, Kazantaş, Karaköse, Topkaya, Çamyazı, İnkaya, Uzungazi, Şehithalit ve Taşlıgüney köylerine geçici olarak hayvan giriş ve çıkışını yasakladı.Köy muhtarlarını bilgilendiren ekipler, bölgede şap aşısı uygulamalarını sürdürüyor.
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kars, şap salgını, sarıkamış

Kars'taki 8 köyde şap karantinası başlatıldı

17:23 20.05.2022
© AAİnek - kurbanlık
İnek - kurbanlık - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
© AA
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle 8 köye geçici olarak hayvan giriş ve çıkışı kısıtlandı.
Kazantaş köyündeki bir hayvanda şap hastalığına rastlanılması üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, burada karantina uygulaması başlattı.
Bölgede gerekli çalışmaları yapıp tedbir alan ekipler, Kazantaş, Karaköse, Topkaya, Çamyazı, İnkaya, Uzungazi, Şehithalit ve Taşlıgüney köylerine geçici olarak hayvan giriş ve çıkışını yasakladı.
Köy muhtarlarını bilgilendiren ekipler, bölgede şap aşısı uygulamalarını sürdürüyor.
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