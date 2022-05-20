Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220520/kiz-arkadasini-mezarlikta-bogazindan-bicakladi-1056529335.html
15 yaşındaki çocuk, kız arkadaşını mezarlıkta boğazından bıçakladı
15 yaşındaki çocuk, kız arkadaşını mezarlıkta boğazından bıçakladı
Kayseri'de 15 yaşındaki çocuk, mezarlıkta tartıştığı aynı yaştaki kız arkadaşını boğazından bıçaklayarak yaraladı. 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T11:54+0300
2022-05-20T11:54+0300
türkiye
bıçak
kayseri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1056412667_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_59d7995ec7f9d7af4c5551de6689d02d.jpg
Kayseri'de 15 yaşındaki B.A. , henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 15 yaşındaki kız arkadaşı G.O.'yu bıçakla boğazından yaraladı.Olay, sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi.B.A. ile buluştuğu kız arkadaşı G.O. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.A., cebinden çıkardığı bıçakla kız arkadaşı G.O.'yu boğazından, kendini ise ayağından yaraladı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Gelen ambulansla yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
türkiye
kayseri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1056412667_204:0:1404:900_1920x0_80_0_0_3aec3ddf24f9ca25ceaabc705b37f143.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bıçak, kayseri

15 yaşındaki çocuk, kız arkadaşını mezarlıkta boğazından bıçakladı

11:54 20.05.2022
© İHAAcil Servis, Çaycuma Devlet Hastanesi
Acil Servis, Çaycuma Devlet Hastanesi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
© İHA
Abone olTelegram
Kayseri'de 15 yaşındaki çocuk, mezarlıkta tartıştığı aynı yaştaki kız arkadaşını boğazından bıçaklayarak yaraladı.
Kayseri'de 15 yaşındaki B.A. , henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 15 yaşındaki kız arkadaşı G.O.'yu bıçakla boğazından yaraladı.
Olay, sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi.

B.A. ile buluştuğu kız arkadaşı G.O. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.A., cebinden çıkardığı bıçakla kız arkadaşı G.O.'yu boğazından, kendini ise ayağından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen ambulansla yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала