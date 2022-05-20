https://tr.sputniknews.com/20220520/kiz-arkadasini-mezarlikta-bogazindan-bicakladi-1056529335.html
15 yaşındaki çocuk, kız arkadaşını mezarlıkta boğazından bıçakladı
15 yaşındaki çocuk, kız arkadaşını mezarlıkta boğazından bıçakladı
Kayseri'de 15 yaşındaki çocuk, mezarlıkta tartıştığı aynı yaştaki kız arkadaşını boğazından bıçaklayarak yaraladı. 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T11:54+0300
2022-05-20T11:54+0300
2022-05-20T11:54+0300
türkiye
bıçak
kayseri
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Kayseri'de 15 yaşındaki B.A. , henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 15 yaşındaki kız arkadaşı G.O.'yu bıçakla boğazından yaraladı.Olay, sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi.B.A. ile buluştuğu kız arkadaşı G.O. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.A., cebinden çıkardığı bıçakla kız arkadaşı G.O.'yu boğazından, kendini ise ayağından yaraladı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Gelen ambulansla yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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bıçak, kayseri
15 yaşındaki çocuk, kız arkadaşını mezarlıkta boğazından bıçakladı
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Kayseri'de 15 yaşındaki çocuk, mezarlıkta tartıştığı aynı yaştaki kız arkadaşını boğazından bıçaklayarak yaraladı.
Kayseri'de 15 yaşındaki B.A. , henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 15 yaşındaki kız arkadaşı G.O.'yu bıçakla boğazından yaraladı.
Olay, sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi.
B.A. ile buluştuğu kız arkadaşı G.O. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.A., cebinden çıkardığı bıçakla kız arkadaşı G.O.'yu boğazından, kendini ise ayağından yaraladı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen ambulansla yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.