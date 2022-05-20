https://tr.sputniknews.com/20220520/konutta-fiyat-artisi-denetimi-bir-gunde-yuzde-30-fiyat-artisi-yapanlar-belirlendi-1056528990.html
Konutta fiyat artışı denetimi: Bir günde yüzde 30 fiyat artışı yapanlar belirlendi
Konutta fiyat artışı denetimi: Bir günde yüzde 30 fiyat artışı yapanlar belirlendi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, konut kredisi faizlerinde indirim sonrasında fiyat artışı yapanlara yönelik denetim başlattı. 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T11:44+0300
2022-05-20T11:44+0300
2022-05-20T11:44+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
konut
fahiş fiyat
ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, konut kredisi faizlerinde indirim sonrasında fiyat artışı yapanlara yönelik denetim başlattı.İlk tespitlere göre bir günde yüzde 30 fiyat artışı yapanlar belirlendi.
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hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, konut, fahiş fiyat, ekonomi
Konutta fiyat artışı denetimi: Bir günde yüzde 30 fiyat artışı yapanlar belirlendi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, konut kredisi faizlerinde indirim sonrasında fiyat artışı yapanlara yönelik denetim başlattı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, konut kredisi faizlerinde indirim sonrasında fiyat artışı yapanlara yönelik denetim başlattı.
İlk tespitlere göre bir günde yüzde 30 fiyat artışı yapanlar belirlendi.