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Küçük kız trambolinde zıplarken halat koptu
Küçük kız trambolinde zıplarken halat koptu
İstanbul'da seyyar oyun alanında kurulan trambolinde halat koptu. Trambolinin üzerindeki küçük kız, hızla yere düştü. 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T14:37+0300
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İstanbul Büyükçekmece'de parkta kurulan seyyar oyun alanında küçük bir kızın trambolinde zıpladığı sırada mekanizmanın bağlı olduğu halat koptu. Zıpladığı trambolinin üzerine düşen küçük çocuğa bir şey olmazken, o anlar kızını eğlenirken çekmek isteyen annenin cep telefonu kamerasına yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20220519/uzerinden-cip-gecen-cocuk-kazadan-yara-almadan-kurtuldu-1056508646.html
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yaşam, türkiye, istanbul, çocuk, oyun

Küçük kız trambolinde zıplarken halat koptu

14:37 20.05.2022 (güncellendi: 15:06 20.05.2022)
© İHA / MERT YILDIRIM - MURAT DELİCEKüçük kız trambolinde zıplarken halat koptu
Küçük kız trambolinde zıplarken halat koptu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
© İHA / MERT YILDIRIM - MURAT DELİCE
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İstanbul'da seyyar oyun alanında kurulan trambolinde halat koptu. Trambolinin üzerindeki küçük kız, hızla yere düştü.
İstanbul Büyükçekmece'de parkta kurulan seyyar oyun alanında küçük bir kızın trambolinde zıpladığı sırada mekanizmanın bağlı olduğu halat koptu.
Zıpladığı trambolinin üzerine düşen küçük çocuğa bir şey olmazken, o anlar kızını eğlenirken çekmek isteyen annenin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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