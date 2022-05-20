https://tr.sputniknews.com/20220520/kucuk-kiz-trambolinde-ziplarken-halat-koptu-1056537963.html
Küçük kız trambolinde zıplarken halat koptu
Küçük kız trambolinde zıplarken halat koptu
İstanbul'da seyyar oyun alanında kurulan trambolinde halat koptu. Trambolinin üzerindeki küçük kız, hızla yere düştü. 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T14:37+0300
2022-05-20T14:37+0300
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İstanbul Büyükçekmece'de parkta kurulan seyyar oyun alanında küçük bir kızın trambolinde zıpladığı sırada mekanizmanın bağlı olduğu halat koptu. Zıpladığı trambolinin üzerine düşen küçük çocuğa bir şey olmazken, o anlar kızını eğlenirken çekmek isteyen annenin cep telefonu kamerasına yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20220519/uzerinden-cip-gecen-cocuk-kazadan-yara-almadan-kurtuldu-1056508646.html
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yaşam, türkiye, istanbul, çocuk, oyun
Küçük kız trambolinde zıplarken halat koptu
14:37 20.05.2022 (güncellendi: 15:06 20.05.2022) Abone ol
İstanbul'da seyyar oyun alanında kurulan trambolinde halat koptu. Trambolinin üzerindeki küçük kız, hızla yere düştü.
İstanbul Büyükçekmece'de parkta kurulan seyyar oyun alanında küçük bir kızın trambolinde zıpladığı sırada mekanizmanın bağlı olduğu halat koptu.
Zıpladığı trambolinin üzerine düşen küçük çocuğa bir şey olmazken, o anlar kızını eğlenirken çekmek isteyen annenin cep telefonu kamerasına yansıdı.