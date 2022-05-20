https://tr.sputniknews.com/20220520/kucuk-kiz-trambolinde-ziplarken-halat-koptu-1056537963.html

Küçük kız trambolinde zıplarken halat koptu

Küçük kız trambolinde zıplarken halat koptu

İstanbul'da seyyar oyun alanında kurulan trambolinde halat koptu. Trambolinin üzerindeki küçük kız, hızla yere düştü. 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T14:37+0300

2022-05-20T14:37+0300

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İstanbul Büyükçekmece'de parkta kurulan seyyar oyun alanında küçük bir kızın trambolinde zıpladığı sırada mekanizmanın bağlı olduğu halat koptu. Zıpladığı trambolinin üzerine düşen küçük çocuğa bir şey olmazken, o anlar kızını eğlenirken çekmek isteyen annenin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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