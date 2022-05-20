https://tr.sputniknews.com/20220520/kuzey-korede-kovid-19a-karsi-sicak-icecek-ve-tuzlu-su-tavsiyesi-1056534683.html

Kuzey Kore'de Kovid-19'a karşı sıcak içecek ve tuzlu su tavsiyesi

Kuzey Kore'de Kovid-19'a karşı sıcak içecek ve tuzlu su tavsiyesi

Kuzey Kore'de 26 milyonluk nüfusun yaklaşık 10'unun şüpheli Kovid-19 vakası olduğu ve 65 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken devlet medyasında hastalara... 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T13:28+0300

2022-05-20T13:28+0300

2022-05-20T13:28+0300

koronavirüs

kuzey kore

tuz

su

koronavirüs

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Kovid-19 salgınının başlangıcından yakın zamana kadar salgının yayılmadığını iddia eden Kuzey Kore'de nisan ayının sonundan itibaren vaka sayılarında ciddi artış olduğu belirtiliyor. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, bugün 263 bin 370 kişi daha ateşli semptomlar göstermesi ve iki kişinin daha ölmesi üzerine toplam vaka sayısı 2.24 milyona, ölümler ise 65'e ulaştı. 754 bin 810 kişinin karantinada olduğu kaydedildi. Öte yandan devlet medyası, etkili antiviral ilaçlara erişimi olmayan ve aşılanmayan toplumun Kovid-19 ile mücadelesinde geleneksel tedaviler öneriyor. 2020'nin başlarında kendisini salgından izole etmek amacıyla sınırlarını kapatan Kuzey Kore yönetimi, bugüne kadar dışarıdan tıbbi desteği reddetti. İktidar partisine yakın Rodong Simnun gazetesinde, ağır hasta olmayanlar için zencefil veya hanımeli çayı ve söğüt yaprağı içeceği gibi ilaç önerileri yapıldı. Yine Kovid-19'la mücadele için sabah ve akşam tuzlu su ile gargara yapılmasını öneren bir çiftle yapılan röportaj devlet medyasında yayınlandı. Antiseptik çözüm için tonlarca tuzun Pyongyang'a gönderildiği kaydedildi. Geleneksel çözümlerin yanı sıra devlet televizyonunda hastalara ibuprofen gibi ağrı kesicilerin yanı sıra amoksisilin ve diğer antibiyotikleri kullanmalarını tavsiye etti.

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