https://tr.sputniknews.com/20220520/maci-kaybeden-ogrencisine-tokat-atan-antrenor-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1056541949.html

Maçı kaybeden öğrencisine tokat atan antrenör hakkında soruşturma başlatıldı

Maçı kaybeden öğrencisine tokat atan antrenör hakkında soruşturma başlatıldı

Diyarbakır'da O.B. isimli tekvando antrenörü, kaybeden genç sporcusu kızı tokatladı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı gün yaşanan olaya tepki... 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T16:24+0300

2022-05-20T16:24+0300

2022-05-20T16:27+0300

türkiye

antrenör

tekvando

türkiye tekvando federasyonu

diyarbakır

gençlik ve spor bakanlığı

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Diyarbakır'da, Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmelerinde, antrenör O.B., müsabakayı kaybeden sporcusu genç kıza tokat attı.19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı dün, Kayapınar ilçesindeki bir salonda Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmeleri yapıldı.Seçmelere katılan kız sporcu, rakibine yenilip elendi. Antrenör O.B., kazanan rakip sporcuyu tebrik etti, ardından da seyircilerin gözü önünde elenen sporcusuna tokat attı.Geriye doğru savrulan genç kız hiçbir şey yapmadan beklerken, O.B. de minderi terk etti. O anlar bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı.Maçlar tatil edildiO.B.'nin, müsabakayı kaybeden genç kıza tokat atmasının ardından maçların tatil edildiği belirtildi.Tekvando Milli Takımı'nda antrenör Hacı Özbilek, müsabaka sonrası sporcusu yenilen antrenörün sinirlerine hakim olamadığını söyleyerek, "Bu bir mazeret değil. Daha sonra negatif enerji herkese yayıldı. Sporcular etkilenmesin, diye maçları tatil ettik. Hakemler tutanak tuttu. Ailesi ve çocuk da şikayetçi olmadı. Antrenör arkadaş da pişman olup hem aileden hem de çocuktan özür diledi" dedi.Disiplin kuruluna sevk edildiOlay ile ilgili Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusu yaşanırken, gündeme gelen olayın, başta tekvando camiası olmak üzere toplumun her kesiminin tepkisini çektiği belirtilerek, derhal gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.Açıklamanın devamında; antrenör O.B.'nin tedbirli olarak federasyonun disiplin kuruluna sevk edildiği, Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ceza Kurulu'na da gerekli işlemlerin yapılması için resmi yazı yazıldığı vurgulanarak, hakkındaki soruşturma sonuçlanana kadar tekvando ile ilgili görevde bulunamayacağı belirtildi.Yenişehir Halk Eğitim Merkezi'ndeki görevine son verildiAyrıca Diyarbakır'da Yenişehir Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak çalışan O.B.'nin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevine son verildiği belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220520/antrenor-19-mayis-turnuvasinda-genc-kadin-sporcuya-tokat-atti-1056528709.html

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antrenör, tekvando, türkiye tekvando federasyonu, diyarbakır, gençlik ve spor bakanlığı