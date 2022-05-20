https://tr.sputniknews.com/20220520/manavgatta-tepki-ceken-goruntu-evlerin-hafriyati-ormana-dokuldu-1056535671.html

Manavgat'ta tepki çeken görüntü: Evlerin hafriyatı ormana döküldü

Manavgat'ta tepki çeken görüntü: Evlerin hafriyatı ormana döküldü

Antalya Manavgat'taki orman yangınında zarar gören alanların bir bölümüne hafriyat ve çöp dökülmesi tepki çekti. Bazı kişilerin, yangında zarar gören evlerini... 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T13:44+0300

2022-05-20T13:44+0300

2022-05-20T13:44+0300

türkiye

manavgat

orman

çöp

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021 tarihinde başlayıp 10 gün süren yangında 70 bin hektar orman yandı.Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçen yangında 7 kişi yaşamını yitirdi.Yangının söndürülmesinin ardından bölgede zarar gören evler ve iş yerleri yıkılıp yenilerinin yapımı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından proje başlatıldı.Bölgede inşaatlar yükselirken yanan orman alanlarının bazı bölgelerine hafriyat ve çöp döküldüğü görüldü.Buna tepki gösteren vatandaşlar, bazı kişilerin, yangında zarar gören evlerini yıktıktan sonra ortaya çıkan molozları bu bölgelere götürüp döktüklerini öne sürdü. 'Ormanı önce yangın ardından çöp bitirdi'Manavgat orman yangınında 10 gün boyunca söndürme çalışmalarına katılan turizmci Mehmet Çelikten de duruma tepki gösterdi.Birçok bölgede benzer görüntülerin ortaya çıktığını ifade eden Çelikten şöyle konuştu:“Burası turizm bölgesi. Her yıl binlerce turist gelip buraları geziyor. Bu hafriyatları gördüklerinde onlara ne diyeceğiz? Ormanı önce yangın, ardından çöp ve hafriyat bitirdi. Bu duruma en hızlı şekilde el atılması lazım. Hafriyat ve çöpün döküldüğü yerlerin bir kısmı Manavgat Irmağı'na da yakın. Hem ormanı hem de suyu kirletiyoruz.''

türkiye

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manavgat, orman, çöp