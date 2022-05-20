https://tr.sputniknews.com/20220520/maymun-cicegi-virusu-hizla-yayiliyor-kanada-avustralya-ve-isvecte-yeni-vakalar--1056524776.html
Maymun çiçeği virüsü hızla yayılıyor: Kanada, Avustralya ve İsveç'te yeni vakalar
Maymun çiçeği virüsü hızla yayılıyor: Kanada, Avustralya ve İsveç'te yeni vakalar
Daha önce Avrupa'da İngiltere, İspanya ve Portekiz'de görülen ve çarşamba günü ABD'ye sıçrayan maymun çiçeği (monkeypox) virüsü, Kanada, Avustralya ve İsveç'te... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T10:19+0300
2022-05-20T10:19+0300
2022-05-20T11:02+0300
dünya
maymun çiçeği virüsü
salgın
kanada
avustralya
isveç
vaka
vaka sayısı
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Orta ve Batı Afrika'da maymundan insana geçen endemik bir virüsün neden olduğu nadir bir hastalık olan maymun çiçeği virüsü, dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Yakın zamanda Avrupa sınırları içerisinde ilk olarak İngiltere'de ortaya çıkan virüs, kıtada daha sonra İspanya ve Portekiz'de tespit edilmişti. Bu hafta içerisinde Amerika ve Avutralya'da da rastlanan maymun çiçeği virüsü, kıtalar arası seyahatini sürdürüyor. AvustralyaAvustralyalı yetkililer, bugün yakın zamanda Avrupa'dan gelen bir yolcuda şüpheli maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini ve doğrulayıcı testlerin devam ettiğini açıkladı.New South Wales Eyalet Sağlık Departmanı'ndan yapılan açıklamada, 40 yaşlarındaki bir adamın Sydney'e geldikten birkaç gün sonra maymun çiçeği belirtileri gösterdiği bildirildi. Açıklamaya göre, hasta ve bulunduğu haneden temaslı bir kişi evde karantinada tutuluyor.Kanada İngiltere, Portekiz ve İspanya da dahil olmak üzere birçok ülke son haftalarda maymun çiçeği vakaları bildirirken çarşamba günü, yakın zamanda Kanada'nın Quebec eyaletine seyahat eden bir ABD'lide virüse rastlanmıştı. Kanada Halk Sağlığı Kurumu (PHAC), dün Quebec eyaletindeki yetkililerin 17 şüpheli vakayı araştırdıklarını duyurmasının ardından ülkede iki maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini doğruladı.Kurumdan yapılan açıklamada, "Bu gece Quebec eyaletinde NML (Ulusal Mikrobiyoloji Laboratuvarı) tarafından alınan iki örneğin maymun çiçeği testinin pozitif çıktığı bildirildi" dendi. Açıklamada, ülkede daha önce maymun çiçeği vakasının hiç görülmediğine de vurgu yapıldı.İsveçDaha önce Afrika ile sınırlı endemik bir hastalık olan maymun çiçeği virüsü, İsveç'te de ortaya çıktı. Hastanın Stockholm bölgesinde tedavi altına alındığı bildirildi.İsveç Halk Sağlığı Kurumu'nda enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve araştırmacısı Klara Sondén, yeni tespit edilen vaka hakkında yaptığı açıklamada, "Araştırmalarımız şu anda devam ediyor" dedi.Hastanede tedavi altına alınan hastanın hafif semptomlar gösterdiği ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Virüsün Avrupa'da ilk olarak 6 Mayıs'ta İngiltere'de bir kişide görüldüğü doğrulanmış, Orta ve Batı Afrika'da maymundan insana geçen endemik bir virüsün neden olduğu nadir bir hastalık olan maymun çiçeğinin, İspanya'nın başkenti Madrid'de 8, Portekiz'in başkenti Lizbon'da da 5 kişide tespit edildiği açıklanmıştı.Dün de İtalya’da maymun çiçeği virüsü kaynaklı ilk vakanın İspanya’dan gelen bir kişide tespit edildiği bildirilmişti.Belirtileri ve kuluçka süresiOrta ve Batı Afrika'da yaygın olarak görülen, fareler gibi enfekte kemirgenler veya diğer hayvanlardan bulaşan maymun çiçeği virüsünün, doğrudan fiziksel temas, cinsel münasebet ve havadaki damlacıklar aracılığıyla yayıldığı da biliniyor.Maymun çiçeğinde, deride döküntü ve kabarıklıklar, ateş, sırt ve kas ağrıları, şişmiş lenf düğümleri en yaygın belirtiler.Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, maymun çiçeği olan hastalarda ateşin başlamasından sonraki 1 ila 3 gün içinde deri döküntüleri görülüyor. Döküntüler daha çok yüzde yoğunlaşırken, yüze ilave olarak, avuç içi ve ayak tabanları, ağız mukozasını, cinsel organları da etkiliyor.Çiçek aşıları virüse karşı yüzde 85'e kadar etkili Maymun çiçeği vakalarının başka ülkelere yayılarak küresel salgına dönüşme ihtimali tartışılırken, virüsün ölüm riskine karşı etkili bir aşının olup olmadığı da merak ediliyor. Konuya ilişkin İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, maymun çiçeği virüsü için özel bir aşı olmadığını, ancak çiçek hastalığı aşısının bir miktar koruma sağladığını belirterek, ihtiyaç duyulanlara aşının teklif edildiği bilgisini paylaştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verileri de çiçek hastalığını yok etmek için kullanılan aşıların maymun çiçeği virüsü hastalığına karşı da yüzde 85'e kadar etkili olduğunu gösteriyor.
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https://tr.sputniknews.com/20220520/italyada-ilk-maymun-cicegi-virusu-vakasi-tespit-edildi-1056521081.html
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maymun çiçeği virüsü, salgın, kanada, avustralya, isveç, vaka, vaka sayısı
Maymun çiçeği virüsü hızla yayılıyor: Kanada, Avustralya ve İsveç'te yeni vakalar
10:19 20.05.2022 (güncellendi: 11:02 20.05.2022) Abone ol
Daha önce Avrupa'da İngiltere, İspanya ve Portekiz'de görülen ve çarşamba günü ABD'ye sıçrayan maymun çiçeği (monkeypox) virüsü, Kanada, Avustralya ve İsveç'te de ortaya çıktı.
Orta ve Batı Afrika'da maymundan insana geçen endemik bir virüsün neden olduğu nadir bir hastalık olan maymun çiçeği virüsü, dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor.
Yakın zamanda Avrupa sınırları içerisinde ilk olarak İngiltere'de ortaya çıkan virüs, kıtada daha sonra İspanya ve Portekiz'de tespit edilmişti. Bu hafta içerisinde Amerika ve Avutralya'da da rastlanan maymun çiçeği virüsü, kıtalar arası seyahatini sürdürüyor.
Avustralya
Avustralyalı yetkililer, bugün yakın zamanda Avrupa'dan gelen bir yolcuda şüpheli maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini ve doğrulayıcı testlerin devam ettiğini açıkladı.
New South Wales Eyalet Sağlık Departmanı'ndan yapılan açıklamada, 40 yaşlarındaki bir adamın Sydney'e geldikten birkaç gün sonra maymun çiçeği belirtileri gösterdiği bildirildi.
Açıklamaya göre, hasta ve bulunduğu haneden temaslı bir kişi evde karantinada tutuluyor.
Kanada
İngiltere, Portekiz ve İspanya da dahil olmak üzere birçok ülke son haftalarda maymun çiçeği vakaları bildirirken çarşamba günü, yakın zamanda Kanada'nın Quebec eyaletine seyahat eden bir ABD'lide virüse rastlanmıştı.
Kanada Halk Sağlığı Kurumu (PHAC), dün Quebec eyaletindeki yetkililerin 17 şüpheli vakayı araştırdıklarını duyurmasının ardından ülkede iki maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini doğruladı.
Kurumdan yapılan açıklamada, "Bu gece Quebec eyaletinde NML (Ulusal Mikrobiyoloji Laboratuvarı) tarafından alınan iki örneğin maymun çiçeği testinin pozitif çıktığı bildirildi" dendi.
Açıklamada, ülkede daha önce maymun çiçeği vakasının hiç görülmediğine de vurgu yapıldı.
İsveç
Daha önce Afrika ile sınırlı endemik bir hastalık olan maymun çiçeği virüsü, İsveç'te de ortaya çıktı. Hastanın Stockholm bölgesinde tedavi altına alındığı bildirildi.
İsveç Halk Sağlığı Kurumu'nda enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve araştırmacısı Klara Sondén, yeni tespit edilen vaka hakkında yaptığı açıklamada, "Araştırmalarımız şu anda devam ediyor" dedi.
Hastanede tedavi altına alınan hastanın hafif semptomlar gösterdiği ve durumunun iyi olduğu belirtildi.
Virüsün Avrupa'da ilk olarak 6 Mayıs'ta İngiltere'de bir kişide görüldüğü doğrulanmış, Orta ve Batı Afrika'da maymundan insana geçen endemik bir virüsün neden olduğu nadir bir hastalık olan maymun çiçeğinin, İspanya'nın başkenti Madrid'de 8, Portekiz'in başkenti Lizbon'da da 5 kişide tespit edildiği açıklanmıştı.
Dün de İtalya’da maymun çiçeği virüsü kaynaklı ilk vakanın İspanya’dan gelen bir kişide tespit edildiği bildirilmişti.
Belirtileri ve kuluçka süresi
Orta ve Batı Afrika'da yaygın olarak görülen, fareler gibi enfekte kemirgenler veya diğer hayvanlardan bulaşan maymun çiçeği virüsünün, doğrudan fiziksel temas, cinsel münasebet ve havadaki damlacıklar aracılığıyla yayıldığı da biliniyor.
Maymun çiçeğinde, deride döküntü ve kabarıklıklar, ateş, sırt ve kas ağrıları, şişmiş lenf düğümleri en yaygın belirtiler.
Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, maymun çiçeği olan hastalarda ateşin başlamasından sonraki 1 ila 3 gün içinde deri döküntüleri görülüyor. Döküntüler daha çok yüzde yoğunlaşırken, yüze ilave olarak, avuç içi ve ayak tabanları, ağız mukozasını, cinsel organları da etkiliyor.
Çiçek aşıları virüse karşı yüzde 85'e kadar etkili
Maymun çiçeği vakalarının başka ülkelere yayılarak küresel salgına dönüşme ihtimali tartışılırken, virüsün ölüm riskine karşı etkili bir aşının olup olmadığı da merak ediliyor.
Konuya ilişkin İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, maymun çiçeği virüsü için özel bir aşı olmadığını, ancak çiçek hastalığı aşısının bir miktar koruma sağladığını belirterek, ihtiyaç duyulanlara aşının teklif edildiği bilgisini paylaştı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verileri de çiçek hastalığını yok etmek için kullanılan aşıların maymun çiçeği virüsü hastalığına karşı da yüzde 85'e kadar etkili olduğunu gösteriyor.