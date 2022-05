https://tr.sputniknews.com/20220520/mehmet-barlas-1974te-antalyada-dogru-duzgun-otel-yoktu-1056524818.html

Mehmet Barlas: 1974'te Antalya'da doğru düzgün otel yoktu

Sabah yazarı Mehmet Barlas, Türkiye'nin neredeyse her kentinde bir havaalanı olduğunu dile getirdi ve "1974'te Antalya'da doğru düzgün otel yoktu. Eğer yeni... 20.05.2022, Sputnik Türkiye

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, bugün kaleme aldığı yazısında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na vurgu yaparak gençlere seslendi. 'Eskiden her şey varmış gibi davranan ve yeni yatırımların kıymetini bilmeyen' bir gençlik grubu olduğunu öne sürerek, "Onlara ulaşmak gerçekten zor. Siyaset mutlaka bunun bir yolunu bulmalı. Mesela ben askerliğimi 1974'te Antalya'da yaptım. Bugün bir turizm merkezi olan Antalya'nın o tarihlerde doğru düzgün bir oteli bile yoktu. Çocukluğumda Ankara'dan İstanbul'a ya otomobille 12 saatte ya da trenle 9.5 saatte giderdim. Bütün bunlar günümüz gençliği için inanılması zor hikâyeler gibi geliyor" ifadelerini kullandı.'Artık Türkiye'nin her kentinde bir havaalanı olduğunu' ifade eden Barlas, "Eğer yeni gençlik 'her şeyi eskiden beri var sayarsa, gelecekte yokluğa mahkûm olur'. Bütün endişemiz bu. Kavga etmekten, hakaret etmekten başka hiçbir projesi olmayanlar ne yazık ki gençliğin kafasını bulandırıyorlar. Dediğim şu ki, gençlik dünden yarına uzanan sonsuz bir zaman diliminin bekçisi olmalıdır. Tüm değerlere sahip çıkmalıdır" düşüncesini dile getirdi.

