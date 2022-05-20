https://tr.sputniknews.com/20220520/memleket-partisi-genel-baskani-ince-anketlerle-hic-ilgilenmiyorum-1056545674.html

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: Anketlerle hiç ilgilenmiyorum

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: Anketlerle hiç ilgilenmiyorum

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, "Anketlerle hiç ilgilenmiyorum. Bizim anketlerimiz sokaklar, sokaklarda gördüğümüz yaklaşımlar" diyerek, siyasi... 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T18:13+0300

2022-05-20T18:13+0300

2022-05-20T18:22+0300

türkiye

muharrem ince

chp

nato

finlandiya

türkiye

pkk

memleket partisi

isveç

kemal kılıçdaroğlu

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkması kararını değerlendirdi.Hükümetin bu konudaki tavrını desteklediklerini belirten İnce, "Ama uyarıyorum, ABD'nin PYD'ye verdiği silahları geri alsın diye diretiyorsanız destekliyoruz. 'Kuzey Kıbrıs ile Kıbrıs Rum Yönetimi enerji anlaşmalarında eşit hakka sahip olsun' diyorsanız destekliyoruz. Mısır ve İsrail'in gazını Anadolu'dan geçirmek istiyorsanız destekliyoruz. İsveç'in PKK'ya yardımını engellemek istiyorsanız destekliyoruz" dedi.İnce, Türkiye'nin AB müzakerelerini hızlandırmak için isteniyorsa da alınan kararı desteklediklerini dile getirerek, "Ama seçim yaklaştı, kasa tam takır olduğu için 3-5 kuruş para almak için muhalefet yapıyorsanız iki elimiz yakanızdadır. Türkiye'nin onurunu kırdırmayın, onurunu zedelemeyin" diye konuştu.'Kamuoyunu etkilemek için yapılmış anketler'Anketlerde partisine çıkan oy oranıyla ilgili soru üzerine İnce, "Anketlerle hiç ilgilenmiyorum. Bizim anketlerimiz sokaklar, sokaklarda gördüğümüz yaklaşımlar. Siyasi partilerden para alınarak yapılan anketler kamuoyunun nabzını tutmak için değil, kamuoyunu etkilemek için yapılmış anketler" ifadelerini kullandı.İnce, muhalefeti neden eleştirdiği yönündeki soruya da "Ben Türkiye'yi geziyorum, kararsızlar yüzde 30 olmuş, şu anda millet umudu muhalefette görüyorsa muhalefet partilerinden birinci parti olan var mı? Ben görmüyorum, görüyorsanız bunu sokağa sorun" cevabını verdi.'CHP ile bir sorunum yok benim, CHP'nin yöneticileriyle sorun yaşadım'CHP'de 42 yıl hizmet ettiğini anlatan İnce, şunları kaydetti:İnce, "Seçime tek mi gireceksiniz, bir ittifakta yer almayacak mısınız?" sorusunu da "Tek gireceğiz evet, yer almayacağız ama son düzlükte duruma bakarız" şeklinde cevapladı.'2014'te Cumhurbaşkanı adayını televizyondan öğrenmiştim'Memleket Partisi ile CHP arasında ne gibi bir tüzük farkı olduğu yönündeki soru üzerine İnce, şu değerlendirmelerde bulundu:İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Meclisin yarısının kadın, yarısının erkek olması için kanun teklifi verdik, reddettiler" şeklinde açıklamada bulunduğunu belirterek, "Güldüm. Kim reddetti? AKP. Peki reddedeceğini bilmiyor muydun? Bal gibi de biliyordun. Kanun teklifini veriyorsun, tam bir kurnazlık. Yani gülüyorum. Türkiye artık 2022 yılında bu siyasetten çıkmalı. Kanuna gerek yok ki kendi partinin tüzüğünü değiştir. 'Bir kadın, bir erkek, bizim listelerimiz böyle olacak.' dersin. Değiştir, Türkiye'ye örnek ol. Derdin yapmak değil ki kandırıyorsun insanları" ifadelerini kullandı.

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muharrem ince, chp, nato, finlandiya, türkiye, pkk, memleket partisi, isveç, kemal kılıçdaroğlu