https://tr.sputniknews.com/20220520/milli-tekvandocular-ilk-gun-5-altin-1-gumus-madalya-kazandi-1056522941.html
Milli tekvandocular, ilk gün 5 altın, 1 gümüş madalya kazandı
Milli tekvandocular, ilk gün 5 altın, 1 gümüş madalya kazandı
İngiltere'de düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nın milli sporcular, ilk gününde çıktığı 6 final mücadelesinin 5'inde altın madalya... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T05:13+0300
2022-05-20T05:13+0300
2022-05-20T05:40+0300
spor
tekvando
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Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Manchester kentinde devam eden organizasyonun final müsabakalarında erkekler K44 58 kiloda mücadele eden Alican Özcan, Fransız rakibi Bopha Kong'u 34-15 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.Kadınlar K44 47 kiloda Nurcihan Ekinci de finalde Ukraynalı Viktoriia Marchuk'u 13-12 yenerek altın madalyaya ulaştı.Milli tekvandocular, 3 altın, 1 gümüş madalya daha kazandıİngiltere'de düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular Merve Dinçel, Zeliha Ağrıs ve Hakan Reçber altın, Görkem Polat ise gümüş madalya elde etti.Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Manchester kentinde gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel, finalde İsrailli rakibi Abishag Semberg'i 23-19 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.Kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs da İspanyol Alma Maria Perez Parrado'yu 8-6 yenerek altın madalyaya uzandı.Erkekler 63 kiloda Hakan Reçber'in Fransız Souleyman Alaphilppe'i 20-14 yenerek altın madalya kazandığı organizasyonda 54 kiloda mücadele eden Görkem Polat ise finalde Macar Omar Gergely Salim'e 32-28 mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.
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tekvando
Milli tekvandocular, ilk gün 5 altın, 1 gümüş madalya kazandı
05:13 20.05.2022 (güncellendi: 05:40 20.05.2022) Abone ol
İngiltere'de düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nın milli sporcular, ilk gününde çıktığı 6 final mücadelesinin 5'inde altın madalya kazanmayı başardı.
Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Manchester kentinde devam eden organizasyonun final müsabakalarında erkekler K44 58 kiloda mücadele eden Alican Özcan, Fransız rakibi Bopha Kong'u 34-15 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Kadınlar K44 47 kiloda Nurcihan Ekinci de finalde Ukraynalı Viktoriia Marchuk'u 13-12 yenerek altın madalyaya ulaştı.
Milli tekvandocular, 3 altın, 1 gümüş madalya daha kazandı
İngiltere'de düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular Merve Dinçel, Zeliha Ağrıs ve Hakan Reçber altın, Görkem Polat ise gümüş madalya elde etti.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Manchester kentinde gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel, finalde İsrailli rakibi Abishag Semberg'i 23-19 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs da İspanyol Alma Maria Perez Parrado'yu 8-6 yenerek altın madalyaya uzandı.
Erkekler 63 kiloda Hakan Reçber'in Fransız Souleyman Alaphilppe'i 20-14 yenerek altın madalya kazandığı organizasyonda 54 kiloda mücadele eden Görkem Polat ise finalde Macar Omar Gergely Salim'e 32-28 mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.