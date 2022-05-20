https://tr.sputniknews.com/20220520/motorunu-calan-suphelilerden-kacmak-icin-taksi-caldi-kaza-yapip-polise-yakalandi-1056522317.html

Motorunu çalan şüphelilerden kaçmak için taksi çaldı, kaza yapıp polise yakalandı

Motorunu çalan şüphelilerden kaçmak için taksi çaldı, kaza yapıp polise yakalandı

Adana’da bıçak zoruyla motorunun çalındığını öne süren kişi, motosikletini çalan kişilerden kaçmak için bir ticari taksi çaldı. Çaldığı ticari taksiyle... 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T02:32+0300

2022-05-20T02:32+0300

2022-05-20T02:32+0300

türkiye

adana

hırsızlık

motosiklet

taksi

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İddiaya göre, Erhan Z.’ye iki kişi bıçak çekerek motosikletini çaldı. Daha sonra bu şüpheliler bıçakla Erhan Z.’yi kovaladı. Bunun üzerine Erhan Z., bir ticari taksiyi çalarak kaçmaya başladı. Taksinin sürücüsü durumu polise bildirdi. Polis ticari taksiyi görmesi üzerine peşine düştü. Kaçmaya devam eden Erhan Z., bir apartmanın duvarına çarpınca yakalandı.Gazetecilerin sorularını cevaplayan Erhan Z., ”Motorumu çaldılar, motorumu 2 şahıs çaldı. Canımı kurtarmak için arabayı çaldım.” dediVücudunun çeşitli yerlerinde darp yarası olan Erhan Z., hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavisinin altına gözaltına alınan Erhan Z. polis merkezine götürüldü.

türkiye

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adana, hırsızlık, motosiklet, taksi