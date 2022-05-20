https://tr.sputniknews.com/20220520/msb-irak-kuzeyi-metina-bolgesinde-yaralanan-asker-sehit-oldu-1056551293.html

MSB: Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

MSB: Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde EYP'ye basarak yaralan askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı. 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T23:36+0300

2022-05-20T23:36+0300

2022-05-20T23:37+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

irak

asker

şehit

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MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Irak kuzeyi Metina bölgesinde, 20 Mayıs 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Çvş. Tunahan Erbaşı, EYP’ye (El Yapımı Patlayıcı) basarak yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri yer aldı.

türkiye

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milli savunma bakanlığı (msb), irak, asker, şehit