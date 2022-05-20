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https://tr.sputniknews.com/20220520/msb-irak-kuzeyi-metina-bolgesinde-yaralanan-asker-sehit-oldu-1056551293.html
MSB: Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
MSB: Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde EYP'ye basarak yaralan askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı. 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T23:36+0300
2022-05-20T23:37+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
irak
asker
şehit
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MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Irak kuzeyi Metina bölgesinde, 20 Mayıs 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Çvş. Tunahan Erbaşı, EYP’ye (El Yapımı Patlayıcı) basarak yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri yer aldı.
türkiye
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milli savunma bakanlığı (msb), irak, asker, şehit

MSB: Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

23:36 20.05.2022 (güncellendi: 23:37 20.05.2022)
© AAMilli Savunma Bakanlığı, MSB
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde EYP'ye basarak yaralan askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.
MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Irak kuzeyi Metina bölgesinde, 20 Mayıs 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Çvş. Tunahan Erbaşı, EYP’ye (El Yapımı Patlayıcı) basarak yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri yer aldı.
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