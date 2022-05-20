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Norveç'te bıçaklı saldırı: Yaralılar var
Norveç'te bıçaklı saldırı: Yaralılar var
Norveç'te düzenlenen bıçaklı saldırıda en az 3 kişi yaralandı. 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T10:42+0300
2022-05-20T10:42+0300
2022-05-20T11:08+0300
norveç
dünya
bıçaklı saldırı
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Norveç'in güney doğusundaki Buskerud bölgesindeki bıçaklı saldırı sonucu en az 3 kişi yaralandı. Yerel basının aktardığına göre yaralılardan birinin durumu ciddiyetini koruyor. Bir şüpheli gözaltına alındı. Polis saldırının nedenine dair henüz açıklama yapmadı.
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norveç, bıçaklı saldırı
Norveç'te bıçaklı saldırı: Yaralılar var
10:42 20.05.2022 (güncellendi: 11:08 20.05.2022) Abone ol
Norveç'te düzenlenen bıçaklı saldırıda en az 3 kişi yaralandı.
Norveç'in güney doğusundaki Buskerud bölgesindeki bıçaklı saldırı sonucu en az 3 kişi yaralandı. Yerel basının aktardığına göre yaralılardan birinin durumu ciddiyetini koruyor.
Bir şüpheli gözaltına alındı. Polis saldırının nedenine dair henüz açıklama yapmadı.