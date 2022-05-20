https://tr.sputniknews.com/20220520/oyun-oynarken-fenalasan-4-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1056540520.html

Oyun oynarken fenalaşan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Oyun oynarken fenalaşan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bursa'da kuzenleriyle oyun oynarken rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki kız çocuğu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T15:37+0300

2022-05-20T15:37+0300

2022-05-20T15:37+0300

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırılan kız çocuğu yaşamını yitirdi.Annesi ve babasıyla, dedesinin Muradiye Mahallesi'ndeki evine giden Hafza Yılmaz (4), kuzenleriyle oynadıkları sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaştı.Baba Emrah ve anne Sümeyra Yılmaz, çocuklarını yakındaki özel bir kliniğe götürdü.Duran kalbi yeniden çalıştırılan Hafza, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Minik Hafza'nın cenazesinin ikindi vakti ilçede toprağa verileceği öğrenildi.

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türkiye, bursa, çocuk