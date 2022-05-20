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Oyun oynarken fenalaşan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Oyun oynarken fenalaşan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Bursa'da kuzenleriyle oyun oynarken rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki kız çocuğu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T15:37+0300
2022-05-20T15:37+0300
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çocuk
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırılan kız çocuğu yaşamını yitirdi.Annesi ve babasıyla, dedesinin Muradiye Mahallesi'ndeki evine giden Hafza Yılmaz (4), kuzenleriyle oynadıkları sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaştı.Baba Emrah ve anne Sümeyra Yılmaz, çocuklarını yakındaki özel bir kliniğe götürdü.Duran kalbi yeniden çalıştırılan Hafza, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Minik Hafza'nın cenazesinin ikindi vakti ilçede toprağa verileceği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220520/kucuk-kiz-trambolinde-ziplarken-halat-koptu-1056537963.html
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türkiye, bursa, çocuk

Oyun oynarken fenalaşan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

15:37 20.05.2022
© İHAAmbulans - 112 Acil
Ambulans - 112 Acil - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
© İHA
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Bursa'da kuzenleriyle oyun oynarken rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki kız çocuğu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırılan kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Annesi ve babasıyla, dedesinin Muradiye Mahallesi'ndeki evine giden Hafza Yılmaz (4), kuzenleriyle oynadıkları sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaştı.

Baba Emrah ve anne Sümeyra Yılmaz, çocuklarını yakındaki özel bir kliniğe götürdü.

Duran kalbi yeniden çalıştırılan Hafza, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Minik Hafza'nın cenazesinin ikindi vakti ilçede toprağa verileceği öğrenildi.
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Küçük kız trambolinde zıplarken halat koptu
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