https://tr.sputniknews.com/20220520/patrusev-nato-rus-kritik-bilgi-altyapisina-dair-veri-edinmek-icin-istihbarat-araclarini-kullaniyor-1056545171.html
Patruşev: NATO, Rus kritik bilgi altyapısına dair veri edinmek için istihbarat araçlarını kullanıyor
Patruşev: NATO, Rus kritik bilgi altyapısına dair veri edinmek için istihbarat araçlarını kullanıyor
Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev, NATO'nun Rusya'nın kritik bilgi altyapısını nasıl koruduğuna ilişkin verileri elde etmek için... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T17:44+0300
2022-05-20T17:44+0300
2022-05-20T17:44+0300
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nikolay patruşev
rusya
nato
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Rusya Güvenlik Konseyi toplantısından sonra açıklama yapan Patruşev, Rusya'nın kritik bilgi altyapı güvenliğinin sağlanması alanındaki devlet politikasının esaslar taslağının onaylandığını belirtti."Rus kritik bilgi altyapı tesislerini korumak için kullanılan yöntem ve metotlar hakkındaki verileri elde etmek için NATO ülkelerinin elektronik ve bilgisayar istihbarat araçları aktif olarak kullanılıyor" diyen Patruşev, bununla mücadeleye yönelik esaslar taslağının kabul edildiğini ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayına sunulacağını ifade etti.Patruşev, Rusya'ya yapılan ekonomik baskılar ışığında yabancı firmaların yazılım ve donanımına olan güvenin azaldığını da vurguladı.
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nikolay patruşev, rusya, nato
Patruşev: NATO, Rus kritik bilgi altyapısına dair veri edinmek için istihbarat araçlarını kullanıyor
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Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev, NATO'nun Rusya'nın kritik bilgi altyapısını nasıl koruduğuna ilişkin verileri elde etmek için elektronik ve bilgisayar istihbarat araçlarını kullandığını söyledi.
Rusya Güvenlik Konseyi toplantısından sonra açıklama yapan Patruşev, Rusya'nın kritik bilgi altyapı güvenliğinin sağlanması alanındaki devlet politikasının esaslar taslağının onaylandığını belirtti.
"Rus kritik bilgi altyapı tesislerini korumak için kullanılan yöntem ve metotlar hakkındaki verileri elde etmek için NATO ülkelerinin elektronik ve bilgisayar istihbarat araçları aktif olarak kullanılıyor" diyen Patruşev, bununla mücadeleye yönelik esaslar taslağının kabul edildiğini ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayına sunulacağını ifade etti.
Patruşev, Rusya'ya yapılan ekonomik baskılar ışığında yabancı firmaların yazılım ve donanımına olan güvenin azaldığını da vurguladı.