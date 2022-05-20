Patruşev: NATO, Rus kritik bilgi altyapısına dair veri edinmek için istihbarat araçlarını kullanıyor

Rusya Güvenlik Konseyi toplantısından sonra açıklama yapan Patruşev, Rusya'nın kritik bilgi altyapı güvenliğinin sağlanması alanındaki devlet politikasının esaslar taslağının onaylandığını belirtti.



"Rus kritik bilgi altyapı tesislerini korumak için kullanılan yöntem ve metotlar hakkındaki verileri elde etmek için NATO ülkelerinin elektronik ve bilgisayar istihbarat araçları aktif olarak kullanılıyor" diyen Patruşev, bununla mücadeleye yönelik esaslar taslağının kabul edildiğini ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayına sunulacağını ifade etti.



Patruşev, Rusya'ya yapılan ekonomik baskılar ışığında yabancı firmaların yazılım ve donanımına olan güvenin azaldığını da vurguladı.