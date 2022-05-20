https://tr.sputniknews.com/20220520/polyanskiy-moskova-kievden-tahil-tedarigi-konusunda-gorusme-talebi-almadi-1056549911.html
Polyanskiy: Moskova, Kiev'den tahıl tedariği konusunda görüşme talebi almadı
Polyanskiy: Moskova, Kiev'den tahıl tedariği konusunda görüşme talebi almadı
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Ukrayna'dan Rusya’ya tahılların limanlara aktarılması konusunda herhangi bir... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
ukrayna krizi
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tahıl
rusya
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Rossiya 1 televizyonuna konuşan Polyanskiy, “Eğer normal bir başvuru olursa, orada bir miktar tahılın limanlara aktarılması gerektiği konusunda normal bir talep varsa, konuşulacak şeyler var demektir. Ancak, şu ana kadar kimse bize böyle bir taleple gelmedi” dedi.Ukrayna'nın tahıl tedariği konusunda Rusya ile doğrudan işbirliği yapmadığını, sadece Batılı ülkeler aracılığıyla Rusya'nın limanların önündeki engelleri kaldırması gerektiği yönünde suçlayıcı tezler ortaya attığını belirten Polyanskiy, “Bizim limanların bloke edildiğine dair bir açıklamamız olmadı” diyerek şöyle devam etti:“Bu limanların bulunduğu deniz sahasındaki mayınlar Ukrayna’nın kendisi tarafından döşendi. Üstelik bu limanlarda içinde mürettebatının da olduğu yabancı gemiler de bulunuyor. Ukrayna, gemilerin limanlardan çekilmesine yönelik tüm girişimleri kesinlikle görmezden geliyor. Biz gemilerin limanlardan ayrılmasını engellemiyoruz, aksine tüm engellerin kaldırılması çağrılarının yanı sıra, her gün insani koridorlar açıyoruz.”
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ukrayna krizi, bm, tahıl, rusya
Polyanskiy: Moskova, Kiev'den tahıl tedariği konusunda görüşme talebi almadı
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Ukrayna'dan Rusya’ya tahılların limanlara aktarılması konusunda herhangi bir görüşme talebi gelmediğini, sadece Kiev’in bu konudaki suçlamalarının olduğunu söyledi.
Rossiya 1 televizyonuna konuşan Polyanskiy, “Eğer normal bir başvuru olursa, orada bir miktar tahılın limanlara aktarılması gerektiği konusunda normal bir talep varsa, konuşulacak şeyler var demektir. Ancak, şu ana kadar kimse bize böyle bir taleple gelmedi” dedi.
Ukrayna'nın tahıl tedariği konusunda Rusya ile doğrudan işbirliği yapmadığını, sadece Batılı ülkeler aracılığıyla Rusya'nın limanların önündeki engelleri kaldırması gerektiği yönünde suçlayıcı tezler ortaya attığını belirten Polyanskiy, “Bizim limanların bloke edildiğine dair bir açıklamamız olmadı” diyerek şöyle devam etti:
“Bu limanların bulunduğu deniz sahasındaki mayınlar Ukrayna’nın kendisi tarafından döşendi. Üstelik bu limanlarda içinde mürettebatının da olduğu yabancı gemiler de bulunuyor. Ukrayna, gemilerin limanlardan çekilmesine yönelik tüm girişimleri kesinlikle görmezden geliyor. Biz gemilerin limanlardan ayrılmasını engellemiyoruz, aksine tüm engellerin kaldırılması çağrılarının yanı sıra, her gün insani koridorlar açıyoruz.”