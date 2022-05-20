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Portekiz basını, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye yakın olduğunu yazdı
Portekiz basını, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye yakın olduğunu yazdı
Portekiz'in A Bola gazetesi, teknik direktör Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı. 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T23:56+0300
2022-05-20T23:56+0300
spor
jorge jesus
fenerbahçe
portekiz
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Gazetenin haberinde, 67 yaşındaki Portekizli teknik adamın bugün sarı-lacivertli yöneticilerle bir araya geldiği ve Fenerbahçe'nin ligi ikinci sırada bitirmesi halinde sözleşme imzalayacağı iddia edildi.Haberde, Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'u gelecek hafta basının önüne çıkarmak istediği kaydedildi.
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jorge jesus, fenerbahçe, portekiz

Portekiz basını, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye yakın olduğunu yazdı

23:56 20.05.2022
© REUTERS / Ricardo MoraesJorge Jesus
Jorge Jesus - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
© REUTERS / Ricardo Moraes
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Portekiz'in A Bola gazetesi, teknik direktör Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.
Gazetenin haberinde, 67 yaşındaki Portekizli teknik adamın bugün sarı-lacivertli yöneticilerle bir araya geldiği ve Fenerbahçe'nin ligi ikinci sırada bitirmesi halinde sözleşme imzalayacağı iddia edildi.
Haberde, Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'u gelecek hafta basının önüne çıkarmak istediği kaydedildi.
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