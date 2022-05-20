https://tr.sputniknews.com/20220520/rusya-iki-yeni-eurobond-kupon-odemesini-tamamen-yapti-1056545421.html

Rusya, iki yeni Eurobond kupon ödemesini tamamen yaptı

Rusya, iki yeni Eurobond kupon ödemesini tamamen yaptı

Rusya’nın, biri 71.25 milyon dolar, diğeri 26.5 milyon euro olan iki Eurobond kupon ödemesini yaptığı belirtildi. Söz konusu kupon ödemeleri, belirlenmiş son... 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T17:47+0300

2022-05-20T17:47+0300

2022-05-20T17:47+0300

dünya

rusya

euro

kupon

rusya finans bakanlığı

eurobond

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Rusya Finans Bakanlığı, ödeme tarihleri yaklaşan dolar ve euro cinsi kupon ödemelerinin gerçekleştirildiği açıklamasını yaptı. Biri 71.25 milyon dolarlık, biri de 26.5 milyon euro'luk iki Eurobond kupon ödemesinin tamamen gerçekleştirildikleri belirtildi.Ukrayna’da sürdürdüğü operasyon nedeniyle Batı ülkeleri tarafından dolar ve euro cinsi rezervleri dondurulan Rusya’nın gerçekleştirdiği ödemeler, ülkenin borçlarını ödeyemeyerek temerrüde düşmesi beklentisi nedeniyle önem taşıyor.Ancak Rusya Finans Bakanı Anton Siluanov daha önceki bir açıklamasında, Rusya’nın Eurobond kupon ödemelerini gerçekleştirmeye yetecek kaynaklara sahip olduğunu söylemişti. Siluanov, geri kalan seçeneklerin Batı ülkeleri tarafından bloke edilmesi hâlinde, Eurobond ödemelerini ruble ile yapacaklarını eklemişti.Bu ödemesinin ardından Rusya’nın sene sonuna kadar kadar 2 milyar dolar daha yabancı tahvil ödemesi yapması gerekeceği biliniyor.

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rusya, euro, kupon, rusya finans bakanlığı, eurobond