https://tr.sputniknews.com/20220520/rusyada-sozlesmeli-askeri-personel-icin-ust-yas-sinirini-kaldirma-onerisi-1056540128.html
Rusya'da sözleşmeli askeri personel için üst yaş sınırını kaldırma önerisi
Rusya'da sözleşmeli askeri personel için üst yaş sınırını kaldırma önerisi
İktidardaki Birleşik Rusya Partisi vekilleri Andrey Krasov ve Andrey Kartapolov, ilk profesyonel sözleşmesini imzalayacak askeri personel için uygulanan üst... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T15:27+0300
2022-05-20T15:27+0300
2022-05-20T15:27+0300
dünya
birleşik rusya partisi
rusya
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
askerlik
yaş
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Söz konusu önerinin yer aldığı yasa tasarısını Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sunan Krasov ve Kartapolov, şu anda 18-40 yaş aralığındaki kişilerin ilk sözleşmelerini imzalama hakkına sahip olduğunu anımsatarak yüksek hassasiyetli silahların kullanılması için 40-45 aralığındaki üst düzey profesyonellere ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.Bu gelişme, Rusya'nın Donbass'ın özgürleştirilmesine yönelik olarak başlattığı özel askeri harekatın sürdüğü bir döneme geliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce yaptığı bir açıklamada, özel askeri harekatta sadece sözleşmeli askeri personelin görev yaptığını vurgulamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220520/soygu-azovstalde-1908-asiri-milliyetci-teslim-oldu-1056532158.html
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birleşik rusya partisi, rusya, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, askerlik, yaş
Rusya'da sözleşmeli askeri personel için üst yaş sınırını kaldırma önerisi
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İktidardaki Birleşik Rusya Partisi vekilleri Andrey Krasov ve Andrey Kartapolov, ilk profesyonel sözleşmesini imzalayacak askeri personel için uygulanan üst yaş sınırının kaldırılmasını önerdi.
Söz konusu önerinin yer aldığı yasa tasarısını Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sunan Krasov ve Kartapolov, şu anda 18-40 yaş aralığındaki kişilerin ilk sözleşmelerini imzalama hakkına sahip olduğunu anımsatarak yüksek hassasiyetli silahların kullanılması için 40-45 aralığındaki üst düzey profesyonellere ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.
Bu gelişme, Rusya'nın Donbass'ın özgürleştirilmesine yönelik olarak başlattığı özel askeri harekatın sürdüğü bir döneme geliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce yaptığı bir açıklamada, özel askeri harekatta sadece sözleşmeli askeri personelin görev yaptığını vurgulamıştı.