Rusya'da sözleşmeli askeri personel için üst yaş sınırını kaldırma önerisi

Söz konusu önerinin yer aldığı yasa tasarısını Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sunan Krasov ve Kartapolov, şu anda 18-40 yaş aralığındaki kişilerin ilk sözleşmelerini imzalama hakkına sahip olduğunu anımsatarak yüksek hassasiyetli silahların kullanılması için 40-45 aralığındaki üst düzey profesyonellere ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.



Bu gelişme, Rusya'nın Donbass'ın özgürleştirilmesine yönelik olarak başlattığı özel askeri harekatın sürdüğü bir döneme geliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce yaptığı bir açıklamada, özel askeri harekatta sadece sözleşmeli askeri personelin görev yaptığını vurgulamıştı.