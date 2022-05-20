https://tr.sputniknews.com/20220520/sislide-musterilerin-paralarini-calan-iki-taksici-gozaltina-alindi-1056551127.html

Şişli'de müşterilerin paralarını çalan iki taksici gözaltına alındı

Şişli'de müşterilerin paralarını çalan iki taksici gözaltına alındı

Şişli'de bir AVM’nin önünde bekleyerek tırnakçılık ve el çabukluğu yöntemiyle turistlerin paralarını çalan iki taksici, gözaltına alındı. Olay MOBESE... 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T23:07+0300

2022-05-20T23:07+0300

2022-05-20T23:08+0300

türkiye

taksi

şişli

istanbul

turist

dolandırıcılık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/09/1055433551_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_7416de9be0ebe5496a4a505aebdb44b3.jpg

Turistleri hedef alan iki taksici, Şişli’deki bir AVM’nin önünde araçlarına binen Özbekistan Uyruklu Doston Jalolov ve Libya uyruklu Mohammed Mıftah Abudhaır’ın toplam 2 bin 800 dolar ve 300 TL’sini çaldı. MOBESE kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde 7 Mayıs’ta meydana gelen olayda, Libya Uyruklu Mohammet Mıftah Abudhaır yanında bulunan arkadaşıyla birlikte taksiye bindi. Taksicinin, yola çıkmadan pazarlık yaptığı turistlerin verdikleri paraları, "Bunlar sahte, yırtılmış bunlar, burada geçmez, sadece AVM’de kullanabilirsiniz bu paraları" diyerek, el çabukluğu ve tırnakçılık yöntemiyle Abudhaır’ın bin 500 dolar ve 300 lirasını aldı. Taksici, ardından geri kalan paralarını iade edip turistleri taksiden indirdi.DAVM önünde 16 Mayıs’ta meydana gelen başka bir olayda ise hedefte Özbekistan Uyruklu Doston Jalolov vardı. Jalolov’unda bin 300 doları aynı yöntemle çalındı. O anlar da cep telefonu kamerası ile görüntülendi.İhbar üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar ve izlenen MOBESE kamera görüntülerinin ardından olay gerçekleştirdikleri belirlenen Serkan Y. ve Emre B.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

türkiye

şişli

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

taksi, şişli, istanbul, turist, dolandırıcılık