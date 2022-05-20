https://tr.sputniknews.com/20220520/sosyal-medya-fenomeni-simge-barankoglu-gozaltina-alindi-1056523602.html

Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu İzmir Ödemiş'te gözaltına alındı. Dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında arama kararı bulunan Barankoğlu, emniyetteki... 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T08:51+0300

2022-05-20T08:51+0300

2022-05-20T08:51+0300

türkiye

simge barankoğlu

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Hakkında dolandırıcılık suçundan aranması olduğu öğrenilen sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, İzmir'in Ödemiş ilçesinde gözaltına alındı.Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, bu gece saatlerinde, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede yürütülen uygulamalar sırasında durduruldu.Barankoğlu'ya yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) incelemesinde, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla hakkında arama kararı bulunduğu tespit edildi.Yapılan GBT incelemesinin ardından Barankoğlu, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Simge Barankoğlu'nun emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.DAHA ÖNCE DE TUTUKLANMIŞTI"Örümcek korktun mu?, "Yılan korktun mu?" videolarıyla sosyal medyada fenomen Simge Barankoğlu, Aralık 2021'de, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine yapılan operasyonda gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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simge barankoğlu