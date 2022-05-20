https://tr.sputniknews.com/20220520/soygu-azovstalde-1908-asiri-milliyetci-teslim-oldu-1056532158.html
Şoygu: Azovstal'de 1908 aşırı milliyetçi teslim oldu
Şoygu: Azovstal'de 1908 aşırı milliyetçi teslim oldu
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasında bugün itibarıyla 1908 aşırı milliyetçinin teslim olduğunu, daha önce de fabrika... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T12:24+0300
2022-05-20T12:24+0300
2022-05-20T12:44+0300
azovstal
ukrayna krizi
sergey şoygu
rusya savunma bakanlığı
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ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı'nda yapılan toplantıda konuşan Şoygu, Ukrayna'da devam eden özel askeri harekattaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.Şoygu, Mariupol kentindeki Azovstal'deki durum hakkında "Fabrikada bloke edilen aşırı milliyetçiler teslim olmaya başladı. Şu an itibarıyla 1908 kişi silah bıraktı. Daha önce de 1387 deniz piyadesinin silah bıraktığını hatırlatırım" ifadelerini kullandı.Fabrikada aşırı milliyetçiler tarafından alıkoyulan sivillerin tahliyesine de değinen Şoygu, 85'i kadın, 47'si çocuk olmak üzere 177 kişinin militanların elinden kurtarıldığını, bu kişilerin tamamına nitelikli tıbbi ve psikolojik yardım sunulduğunu anlattı.Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin sivil can kayıplarının önüne geçmek için her şeyi yaptığının ve bunun için insani koridorların sürekli açık tutulduğunun altını çizen Rusya Savunma Bakanı, harekatın başından beri Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinden ve Ukrayna'dan 1 milyon 377 binden fazla kişinin Rusya'ya tahliye edildiğine dikkat çekti.'Lugansk Halk Cumhuriyeti, yakında tümüyle özgürleştirilecek'Rusya ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) güçleriyle birlikte Donbass'ta kontrol altına alınan toprakları genişletmeyi sürdürdüğünü kaydeden Şoygu, LHC topraklarının özgürleştirilmesinde sona yaklaşıldığı bilgisini paylaştı.Ukrayna ordusunun Rus güçlerinin ilerleyişini yavaşlatmak için sivillerin kentlerden ve yerleşim birimlerinden çıkmasına izin vermediğini ve onları canlı kalkan olarak kullandığını belirten Şoygu, sahada mağlup durumda bulunan Kiev rejiminin büyük başarılardan vazgeçtiğinin ve bunun yerine bazı bölgelerde en azından kısa süreli başarılar elde etmeye çalıştığını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220517/neo-nazilere-esir-dusen-sivillerden-parali-askerlere-kusatmasi-biten-azovstalda-neler-yasandi-1056452854.html
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azovstal , sergey şoygu, rusya savunma bakanlığı, teslim, rusya, ukrayna
Şoygu: Azovstal'de 1908 aşırı milliyetçi teslim oldu
12:24 20.05.2022 (güncellendi: 12:44 20.05.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasında bugün itibarıyla 1908 aşırı milliyetçinin teslim olduğunu, daha önce de fabrika arazisinde kuşatılan 1387 deniz piyadesinin silah bıraktığını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı'nda yapılan toplantıda konuşan Şoygu, Ukrayna'da devam eden özel askeri harekattaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Şoygu, Mariupol kentindeki Azovstal'deki durum hakkında "Fabrikada bloke edilen aşırı milliyetçiler teslim olmaya başladı. Şu an itibarıyla 1908 kişi silah bıraktı. Daha önce de 1387 deniz piyadesinin silah bıraktığını hatırlatırım" ifadelerini kullandı.
Fabrikada aşırı milliyetçiler tarafından alıkoyulan sivillerin tahliyesine de değinen Şoygu, 85'i kadın, 47'si çocuk olmak üzere 177 kişinin militanların elinden kurtarıldığını, bu kişilerin tamamına nitelikli tıbbi ve psikolojik yardım sunulduğunu anlattı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin sivil can kayıplarının önüne geçmek için her şeyi yaptığının ve bunun için insani koridorların sürekli açık tutulduğunun altını çizen Rusya Savunma Bakanı, harekatın başından beri Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinden ve Ukrayna'dan 1 milyon 377 binden fazla kişinin Rusya'ya tahliye edildiğine dikkat çekti.
'Lugansk Halk Cumhuriyeti, yakında tümüyle özgürleştirilecek'
Rusya ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) güçleriyle birlikte Donbass'ta kontrol altına alınan toprakları genişletmeyi sürdürdüğünü kaydeden Şoygu, LHC topraklarının özgürleştirilmesinde sona yaklaşıldığı bilgisini paylaştı.
Ukrayna ordusunun Rus güçlerinin ilerleyişini yavaşlatmak için sivillerin kentlerden ve yerleşim birimlerinden çıkmasına izin vermediğini ve onları canlı kalkan olarak kullandığını belirten Şoygu, sahada mağlup durumda bulunan Kiev rejiminin büyük başarılardan vazgeçtiğinin ve bunun yerine bazı bölgelerde en azından kısa süreli başarılar elde etmeye çalıştığını kaydetti.