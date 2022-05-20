https://tr.sputniknews.com/20220520/tahliye-karari-tebligati-eline-ulasmayinca-esyalariyla-sokakta-kaldi-1056536014.html

Tahliye kararı tebligatı eline ulaşmayınca eşyalarıyla sokakta kaldı

Tahliye kararı tebligatı eline ulaşmayınca eşyalarıyla sokakta kaldı

Antalya’da 2 kızıyla birlikte yaşadığı evinde kira artışında ev sahibiyle anlaşamayan Sevda Mutlu, tahliye kararı tebligatı eline ulaşmayınca eşyalarıyla... 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T13:47+0300

2022-05-20T13:47+0300

2022-05-20T13:47+0300

türkiye

kira

tebligat

kira bedeli

fahiş fiyat

ekonomi

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Antalya'da nKonyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde 8 yıldır 2 kızıyla birlikte yaşayan Sevda Mutlu’nun kira sözleşmesi şubat ayında bitti. Yenileme için ev sahibi M.S. ile görüşen Mutlu, beklemediği bir taleple karşılaştı. Ev sahibi 1800 lira olan kirayı 3 bin 500 liraya çıkartmak istediğini söyledi. Mutlu ise babasından kalan maaş dışında bir geliri olmadığını belirterek bu bedeli ödeyemeyeceğini belirtti.Bunun üzerine 4 ay boyunca kiralarını yasal artışa göre 2 bin 500 liradan yatıran Mutlu'nun evine icra memurları geldi. Herhangi bir tebligat yapılmadığını söyleyen Mutlu, kendisini eşyalarıyla birlikte sokakta buldu. Gidecek yeri olmayan Mutlu, cumartesi günü kızının nişanı olduğunu, nişan kıyafetlerinin dahi nerede olduğunu bilmediklerini kaydetti.'Yasal artışa göre kiramı ödedim'8 yıldır aynı evde yaşadığını söyleyen Mutlu, "Şubatta sözleşmem bitti. 1800 lira olan kirayı 3 bin 500 lira yapmak istedi. Ben de ödeyemeyeceğimi söyledim. O tarihten itibaren yasal artışa göre kiramı yatırmaya devam ettim. Bugün sabah zil çaldı ve uyandım. Kapıda 10 kişi vardı. Neye uğradığımı şaşırdım. İcra memuru olduklarını söyleyip içeri girdiler. Ne olduğunu sordum ‘Ev sahibi tahliye için sizi icraya vermiş’ dediler. Evrakı gösterdiler. Ben de bana kağıt gelmediğini söyledim" diye konuştu. Mutlu, çok zor durumda kaldığını dile getirerek, "Beni odaya bile sokmadılar. Özel eşyalarımı bile elleyemedim. Bana herhangi bir tebligat ulaşmadı. 4 gün önce nişan yeri için izin istemeye muhtarın yanına gittim. O da bana herhangi bir tebligat vermedi. Haberim olsaydı, en azından hazırlık yapardım. Kızım nişanlanacaktı, onun kıyafetleri bile eşyaların içinde kaldı. Çeyizleri bile sokakta kaldı. Gidecek bir yerimiz yok" ifadesini kullandı.

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kira, tebligat, kira bedeli, fahiş fiyat, ekonomi